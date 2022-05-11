Xiaomi hızını artırdı: İki modele daha MIUI 13 güncellemesi! - Son Dakika
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Xiaomi hızını artırdı: İki modele daha MIUI 13 güncellemesi!

11.05.2022 18:26
Xiaomi hızını artırdı: İki modele daha MIUI 13 güncellemesi!

Xiaomi, MIUI 13 arayüzünün dağıtımına devam ediyor. Son olarak iki Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesi alıyor.

MIUI 13 çalışmalarını sürdüren Xiaomi, günümüz itibariyle uyumlu modellerinin büyük bir kısmını yeni sürüme geçirdi. Çok yakında MIUI 13.5'i de tanıtmaya hazırlanan şirket; son olarak mevcut sürümü iki modele daha göndermek için geri sayıma geçti.

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Xiaomi, iki model için daha MIUI 13 güncellemesi yayınlayacak

Xiaomi'ye yakınlığıyla bilinen Xiaomiui'ye göre Global ROM'a sahip mi 10T ve 10T Pro modelleri, çok yakında MIUI 13 güncellemesi almaya başlayacak. V12.5.10.0.RJDMIXM yapı numarasına sahip sürüm, Android 12 tabanlı olacak.

Xiaomi hızını artırdı: İki modele daha MIUI 13 güncellemesi!

Beraberinde yeni özellikler getiren ve sistem kararlığını artıran güncelleme ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacak. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise bir süre sonra genel kullanıma açılacak. Öte yandan şirketin geçtiğimiz haftalarda açıkladığı yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinden itibaren MIUI 13 alacak ikinci parti model listesi de şöyle;

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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