Xiaomi hızını artırdı: Uygun fiyatlı model MIUI 13 güncellemesi aldı!

Xiaomi, güncelleme konusunda en aktif şirketlerden biri. Ürün çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle günden güne yeni bir modelini yeni sürümlere geçiriyor. Son olarak bir modele daha MIUI 13 güncellemesi geldi.

Redmi Note 10S, MIUI 13 güncellemesi aldı

Xiaomi, güncelleme çalışmalarına devam ediyor. MIUI 13'ü uyumlu modellerinin büyük bir çoğunluğuna gönderen şirket, yeni sürümü son olarak Redmi Note 10S için yayınladı. Güncelleme, V13.0.1.0.SKLIDXM yapı numarasına sahip ve 2,9 GB boyutunda.

MIUI 13 güncellemesi, Mayıs 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Aynı zamanda ilk etapta mi Pilot için gelecek MIUI 13'ün herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacağını belirtelim.

Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 müjdesi!

Bunun dışında Xiaomi, geçtiğimiz ay globalde MIUI 13 alacak yeni modelleri duyurdu. İşte liste;

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

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