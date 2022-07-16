Xiaomi, iki modele daha MIUI 13 güncellemesi getiriyor - Son Dakika
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Xiaomi, iki modele daha MIUI 13 güncellemesi getiriyor

16.07.2022 15:00
Xiaomi, iki modele daha MIUI 13 güncellemesi getiriyor

Android 11 tabanlı MIUI 12.5E ile piyasaya çıkan Xiaomi 11i ve 11i HyperCharge, şimdi Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi alıyor.

Xiaomi, Android 11 tabanlı iki telefon modelini yeni güncellemeyle sunuyor. Ocak ayında Android 11 tabanlı MIUI 12.5E ile piyasaya çıkan Xiaomi 11i ve 11i HyperCharge, yeni güncelleme alıyor. İki model şimdi, Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi alacak. Şimdilik Xiaomi, güncellemenin ardından ayrıntılı bir değişiklik sağlamadı. Bunun için de biraz beklemek gerekiyor.

Xiaomi 11i ve 11i HyperCharge, MIUI 13 alıyor

Ocak ayında Hindistan'da piyasaya sürülen Xiaomi 11i ve 11i HyperCharge, Android 11 tabanlı MIUI 12.5E ile piyasaya çıktı. Şimdi ise Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesiyle yer alacak. Xiaomi 11i ve 11i HyperCharge, farklı pil kapasitelerine ve şarj hızlarına sahip aynı telefonlar olarak piyasada bulunuyor.

Xiaomi 11i, 67W şarj desteği ile 5.160 mAh pil içeriyor. 11i HyperCharge ise 120W'a kadar çıkan 4.500 mAh pil ile birlikte geliyor. Aynı zamanda 11i HyperCharge, 204g ağırlığıyla 11i'den üç gram daha hafif bir yapıya sahip.

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Diğer özelliklere bakıldığı zaman her iki telefonda da aynı özellikler, görmek mümkün. Her iki telefonda da Dimensity 920 SoC, 6.67¨ 120Hz FullHD+ AMOLED ekran var. Ayrıca kamera olarak üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Arkada, 108 Megapiksel birincil ve 8 Megapiksel ultra geniş ekran kurulumuna sahip.

Özçekim ve görüntülü arama için her iki telefonda da 16 Megapiksel ön kameraya sahip. Aynı zamanda biyometrik kimlik doğrulama için de yan tarafta yer alan parmak izi okuyucuları var.

Bu modeller dışında globelde MIUI 13 alacak yeni modeller şu şekilde:

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro (India)

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

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YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, India, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi, iki modele daha MIUI 13 güncellemesi getiriyor - Son Dakika

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