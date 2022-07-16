Xiaomi, iki modele daha MIUI 13 güncellemesi getiriyor

Xiaomi, Android 11 tabanlı iki telefon modelini yeni güncellemeyle sunuyor. Ocak ayında Android 11 tabanlı MIUI 12.5E ile piyasaya çıkan Xiaomi 11i ve 11i HyperCharge, yeni güncelleme alıyor. İki model şimdi, Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi alacak. Şimdilik Xiaomi, güncellemenin ardından ayrıntılı bir değişiklik sağlamadı. Bunun için de biraz beklemek gerekiyor.
Xiaomi 11i ve 11i HyperCharge, MIUI 13 alıyor
Ocak ayında Hindistan'da piyasaya sürülen Xiaomi 11i ve 11i HyperCharge, Android 11 tabanlı MIUI 12.5E ile piyasaya çıktı. Şimdi ise Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesiyle yer alacak. Xiaomi 11i ve 11i HyperCharge, farklı pil kapasitelerine ve şarj hızlarına sahip aynı telefonlar olarak piyasada bulunuyor.
Xiaomi 11i, 67W şarj desteği ile 5.160 mAh pil içeriyor. 11i HyperCharge ise 120W'a kadar çıkan 4.500 mAh pil ile birlikte geliyor. Aynı zamanda 11i HyperCharge, 204g ağırlığıyla 11i'den üç gram daha hafif bir yapıya sahip.
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Diğer özelliklere bakıldığı zaman her iki telefonda da aynı özellikler, görmek mümkün. Her iki telefonda da Dimensity 920 SoC, 6.67¨ 120Hz FullHD+ AMOLED ekran var. Ayrıca kamera olarak üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Arkada, 108 Megapiksel birincil ve 8 Megapiksel ultra geniş ekran kurulumuna sahip.
Özçekim ve görüntülü arama için her iki telefonda da 16 Megapiksel ön kameraya sahip. Aynı zamanda biyometrik kimlik doğrulama için de yan tarafta yer alan parmak izi okuyucuları var.
Bu modeller dışında globelde MIUI 13 alacak yeni modeller şu şekilde:
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro (India)
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
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Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi, iki modele daha MIUI 13 güncellemesi getiriyor - Son Dakika