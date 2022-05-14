Xiaomi iki modelin daha güncelleme desteğini kesti! - Son Dakika

Google'ın bir süre önce düzenlediği I/O 2022 geliştirici konferansında Android 13'ü tanıtmasıyla bu alanda ciddi bir hareketlilik başladı. Şirketler, güncellemeyi kendi arayüzlerine entegre etmek için iş başı yaparken, diğer taraftan donanım açısından artık yeni sürümleri çalıştırması mümkün olmayan modellerin de fişi çekilmeye devam ediyor. Son olarak Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. İki telefon için yolun sonuna gelindi.
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Xiaomi iki modelin güncelleme desteğini sonlandırdı
Bir akıllı telefon satın almak istediğimizde genellikle o cihazın kaç yıl güncelleme desteği alacağına da dikkat ederiz. Hatta bazı şirketler, teknik özellik ve tasarım itibariyle kaliteli modeller üretse de yazılım desteği konusunda sınıfta kaldıkları için tercih edilmeyebiliyorlar.
Xiaomi ise güncelleme konusunda bir kesimin eleştirdiği, bazılarının da takdir ettiği bir üretici. Genellikle piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarına en az iki yıl güncelleme desteği veren şirket, son olarak resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini de yeniledi.
Xiaomi, geçen hafta Redmi Note 7, Note 7 Pro ve Redmi Go'nun güncelleme desteğini kesmişti. Şirket, şimdi de Redmi Note 7s ve mi Play modelleri için aynı kararı aldı. Söz konusu cihazlar, bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak.
Güncelleme desteğini daha önce kaybeden modeller ise şöyle;
MI 1
MI 2
MI 2A
MI 3
MI 4
MI 4S
MI 4c
MI 5
MI 5s
MI 5s Plus
MI 5c
MI 5X
MI 6
MI 6X
MI 8 SE
MI Note
MI Note 2
MI Note 3
MI Note Pro
MIX
MIX 2
MI MAX
MI MAX 2
MI A1
MI A2
MI A2 Lite
MI Pad
MI Pad 2
MI Pad 3
MI Pad 4
MI Pad 4 Plus
MI MAX 3
MI 8 Lite
MIX 2S
MI MIX 2S
MI 8 Explorer Edition
MIX 3
MI MIX 3
MI 8 UD
MI 9 SE
Redmi 1
Redmi 1S
Redmi 2
Redmi 2A
Redmi 3
Redmi 3S
Redmi 3X
Redmi 4
Redmi 4X
Redmi 4A
Redmi 5
Redmi 5 Plus
Redmi 5A
Redmi Note 1
Redmi Note 1S
Redmi Note 2
Redmi Note 2 Pro
Redmi Note 3
Redmi Note 4
Redmi Note 4X
Redmi Note 5
Redmi Note 5A
Redmi Pro
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi 6A
Redmi S2
Redmi Y2
Redmi Note 6 Pro
Redmi Note 7
Redmi Note 7 Pro
Redmi Go
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Son Dakika › Güncel › Xiaomi iki modelin daha güncelleme desteğini kesti! - Son Dakika