Xiaomi iki modelin daha güncelleme desteğini kesti! - Son Dakika
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Xiaomi iki modelin daha güncelleme desteğini kesti!

14.05.2022 20:26
Xiaomi iki modelin daha güncelleme desteğini kesti!

Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. Bu kapsamda iki model için yolun sonuna gelindi.

Google'ın bir süre önce düzenlediği I/O 2022 geliştirici konferansında Android 13'ü tanıtmasıyla bu alanda ciddi bir hareketlilik başladı. Şirketler, güncellemeyi kendi arayüzlerine entegre etmek için iş başı yaparken, diğer taraftan donanım açısından artık yeni sürümleri çalıştırması mümkün olmayan modellerin de fişi çekilmeye devam ediyor. Son olarak Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. İki telefon için yolun sonuna gelindi.

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Xiaomi iki modelin güncelleme desteğini sonlandırdı

Bir akıllı telefon satın almak istediğimizde genellikle o cihazın kaç yıl güncelleme desteği alacağına da dikkat ederiz. Hatta bazı şirketler, teknik özellik ve tasarım itibariyle kaliteli modeller üretse de yazılım desteği konusunda sınıfta kaldıkları için tercih edilmeyebiliyorlar.

Xiaomi iki modelin daha güncelleme desteğini kesti!

Xiaomi ise güncelleme konusunda bir kesimin eleştirdiği, bazılarının da takdir ettiği bir üretici. Genellikle piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarına en az iki yıl güncelleme desteği veren şirket, son olarak resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini de yeniledi.

Xiaomi, geçen hafta Redmi Note 7, Note 7 Pro ve Redmi Go'nun güncelleme desteğini kesmişti. Şirket, şimdi de Redmi Note 7s ve mi Play modelleri için aynı kararı aldı. Söz konusu cihazlar, bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak.

Güncelleme desteğini daha önce kaybeden modeller ise şöyle;

MI 1

MI 2

MI 2A

MI 3

MI 4

MI 4S

MI 4c

MI 5

MI 5s

MI 5s Plus

MI 5c

MI 5X

MI 6

MI 6X

MI 8 SE

MI Note

MI Note 2

MI Note 3

MI Note Pro

MIX

MIX 2

MI MAX

MI MAX 2

MI A1

MI A2

MI A2 Lite

MI Pad

MI Pad 2

MI Pad 3

MI Pad 4

MI Pad 4 Plus

MI MAX 3

MI 8 Lite

MIX 2S

MI MIX 2S

MI 8 Explorer Edition

MIX 3

MI MIX 3

MI 8 UD

MI 9 SE

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi Go

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin güncelleme politikasını beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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