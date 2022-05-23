Xiaomi ile Leica güçlerini birleştirdi: İşte ilk detaylar - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi ile Leica güçlerini birleştirdi: İşte ilk detaylar

23.05.2022 12:36
Xiaomi ile Leica güçlerini birleştirdi: İşte ilk detaylar

Xiaomi ve Leica resmen güçlerini birleştirdi. Temmuz ayında Leica imzalı yeni bir amiral gemisi tanıtılacak.

Akıllı telefon ve kamera üreticileri arasında zaman zaman işbirliği yapıldığına şahit oluyoruz. Bu kapsamda en uzun anlaşma Leica ile Huawei arasında olurken; Çinli şirketin ABD ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle daha az telefon üretmek zorunda kalması, Leica'yı yeni iş ortağı arayışına sürükledi.

Alman kamera devi, geçtiğimiz Haziran ayında Japonya merkezli Sharp ile yaptığı ortaklık kapsamında kendi markasını taşıyan ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Xiaomi'nin de Leica ile güçlerini birleştireceği ve 12 Ultra'da Leica'nın kamera sensörlerinin kullanılacağı konuşulurken, şimdi resmi açıklama geldi.

Xiaomi 12 Ultra, Leica imzalı mı olacak?

Xiaomi yayınladığı bir basın açıklamasında, Leica ile stratejik işbirliğine gittiklerini duyurdu. Kamerasıyla iddialı ortak bir akıllı telefon geliştirdiklerini ve Temmuz ayında piyasaya sürüleceğini de belirtti. Ancak modelin adını ya da diğer detaylarını paylaşmasa da, söz konu su cihazın Xiaomi 12 Ultra olacağı tahmin ediliyor.

MIUI 13.5 alacak Xiaomi modelleri ortaya çıktı!

Konuyla ilgili yetkili isimlerden de açıklama geldi. Xiaomi CEO'su Lei Jun, daima kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmak için uğraştıklarını vurguladı. Mobil fotoğrafçılık konusunda çıtayı en yükseğe çıkarmak için çalıştıklarını da belirten Lei Jun, bu kapsamda Leica ile ortak vizyona sahip olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu işbirliği, Xiaomi'nin görüntüleme stratejisine güçlü bir destek sağlayacaktır. İşbirliği sırasında, optik tasarımdan estetik yönlendirmelere, yenilikçi teknolojiler, ürün felsefeleri ve her iki tarafın da görüntüleme tercihleri, benzeri görülmemiş bir derinlikte çarpışma ve kaynaşma yaşadı."

Xiaomi ile Leica güçlerini birleştirdi: İşte ilk detaylar

Öte yandan Leica CEO'su Matthias Harsch, yaklaşmakta olan Xiaomi amiral gemisinin mobil fotoğrafçılıkta yeni bir çağ başlatacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün Xiaomi ile uzun vadeli stratejik işbirliğini duyurmaktan onur duyuyoruz. Leica ve Xiaomi, her ikisi de küresel premium markalar ve bu benzeri görülmemiş derin işbirliği sürecinde, her iki taraf da müşteriler için yeni bir mobil fotoğrafçılık çağı başlatma hedefi üzerinde başarılı bir şekilde çalıştı."

YORUMLAR
500
Huawei ve ZTE bir ülkede daha yasaklandı! Huawei ve ZTE bir ülkede daha yasaklandı!
Kaynak: Shiftdelete

Tam Gemi Şok Denemeleri, Huawei, Xiaomi, Alman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xiaomi ile Leica güçlerini birleştirdi: İşte ilk detaylar - Son Dakika


Son Dakika
12:44 Yan baktın tartışması kanlı bitti! Saldırgan olay yerinden kaçtı
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
12:01 Denizli'de masaj salonuna fuhuş baskını! Afrikalı kadınlar sınır dışı edildi
11:56 Kastamonu'da yaşlı adam, evinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için 10 yıldır köyünü terk etmiyor
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:43 Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 12:51:37. #1.13#
SON DAKİKA: Xiaomi ile Leica güçlerini birleştirdi: İşte ilk detaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement