Xiaomi İstanbul Forum Mağazasını Gezdik | Türkiye'deki İkinci mi Store!
1 saat önce
Xiaomi ürünlerinin satıldığı Türkiye'deki ikinci mi Store mağazası 28 Aralık 2018 saat 11: 00'de açılıyor.
Xiaomi ürünlerinin satıldığı Türkiye
'deki ikinci mi Store mağazası 28 Aralık
2018 saat 11: 00
'de açılıyor. Açılışa özel kampanya ve indirimlerin yer alacağı mağazayı açılış öncesinde gezme fırsatı bulduk.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:19 Kaynak: Youtube
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