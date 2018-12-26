Son Dakika Haberleri: Xiaomi İstanbul Forum Mağazasını Gezdik | Türkiye'deki İkinci mi Store!

Xiaomi İstanbul Forum Mağazasını Gezdik | Türkiye'deki İkinci mi Store!

1 saat önce

Xiaomi ürünlerinin satıldığı Türkiye'deki ikinci mi Store mağazası 28 Aralık 2018 saat 11: 00'de açılıyor.

Xiaomi ürünlerinin satıldığı Türkiye'deki ikinci mi Store mağazası 28 Aralık 2018 saat 11: 00'de açılıyor. Açılışa özel kampanya ve indirimlerin yer alacağı mağazayı açılış öncesinde gezme fırsatı bulduk.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:19 Kaynak: Youtube

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