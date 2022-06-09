Xiaomi kullanıcıları üzgün: İki modelin güncelleme desteği bitti! - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi kullanıcıları üzgün: İki modelin güncelleme desteği bitti!

09.06.2022 15:39
Xiaomi kullanıcıları üzgün: İki modelin güncelleme desteği bitti!

Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. Bu kapsamda iki model için yolun sonuna gelindi.

Google'ın geçen ay Android 13'ü tanıtmasıyla akıllı telefon üreticilerinin güncelleme çalışmaları hız kazandı. Şirketler, sürümü kendi arayüzlerine entegre etmek için mesai harcarken, diğer taraftan eski cihazların yazılım desteği sonlanmaya devam ediyor. Son olarak Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. İki model için yolun sonu göründü.

Xiaomi, iki modelin güncelleme desteğini kesti

Akıllı telefon pazarı bir sirkülasyon içerisinde. Günden güne yeni bir modelin tanıtıldığı sektörde donanım açısından yeni sürümleri çalıştırması pek de mümkün olmayan cihazların yazılım destekleri kesiliyor. Hatta bazı firmalar, özellik ve tasarım itibariyle kaliteli modeller üretse de güncelleme desteği konusunda sınıfta kaldıkları için tercih edilmeyebiliyorlar.

Xiaomi kullanıcıları üzgün: İki modelin güncelleme desteği bitti!

Xiaomi de bu konuda kimilerinin takdir ettiği kimilerinin ise eleştirdiği bir şirket. Satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Aynı zamanda resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini de belirli aralıklarla güncelliyor.

Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi!

Geçtiğimiz ay Redmi Note 7s, mi Play, mi 9T ve Redmi K20 modellerinin yazılım desteğini bitiren Xiaomi, son olarak Redmi 7 ve Redmi Y3 için aynı kararı aldı. Söz konusu cihazlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacak.

Güncelleme desteğini daha önce kaybeden modeller ise şöyle;

MI 1

MI 2

MI 2A

MI 3

MI 4

MI 4S

MI 4c

MI 5

MI 5s

MI 5s Plus

MI 5c

MI 5X

MI 6

MI 6X

MI 8 SE

MI Note

MI Note 2

MI Note 3

MI Note Pro

MIX

MIX 2

MI MAX

MI MAX 2

MI A1

MI A2

MI A2 Lite

MI Pad

MI Pad 2

MI Pad 3

MI Pad 4

MI Pad 4 Plus

MI MAX 3

MI 8 Lite

MIX 2S

MI MIX 2S

MI 8 Explorer Edition

MIX 3

MI MIX 3

MI 8 UD

MI 9 SE

MI 9T

Mi Play

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7s

Redmi Note 7 Pro

Redmi Go

Redmi 7

Redmi Y3

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin güncelleme politikasını beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi! Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi! Apple iOS16, M2 çipi ve yeni MacBook modellerini tanıttı, Türkiye fiyatlarını güncelledi Apple iOS16, M2 çipi ve yeni MacBook modellerini tanıttı, Türkiye fiyatlarını güncelledi
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xiaomi kullanıcıları üzgün: İki modelin güncelleme desteği bitti! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
15:20 Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
15:12 Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:43:18. #1.12#
SON DAKİKA: Xiaomi kullanıcıları üzgün: İki modelin güncelleme desteği bitti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement