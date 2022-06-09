Xiaomi kullanıcıları üzgün: İki modelin güncelleme desteği bitti!

Google'ın geçen ay Android 13'ü tanıtmasıyla akıllı telefon üreticilerinin güncelleme çalışmaları hız kazandı. Şirketler, sürümü kendi arayüzlerine entegre etmek için mesai harcarken, diğer taraftan eski cihazların yazılım desteği sonlanmaya devam ediyor. Son olarak Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. İki model için yolun sonu göründü.

Xiaomi, iki modelin güncelleme desteğini kesti

Akıllı telefon pazarı bir sirkülasyon içerisinde. Günden güne yeni bir modelin tanıtıldığı sektörde donanım açısından yeni sürümleri çalıştırması pek de mümkün olmayan cihazların yazılım destekleri kesiliyor. Hatta bazı firmalar, özellik ve tasarım itibariyle kaliteli modeller üretse de güncelleme desteği konusunda sınıfta kaldıkları için tercih edilmeyebiliyorlar.

Xiaomi de bu konuda kimilerinin takdir ettiği kimilerinin ise eleştirdiği bir şirket. Satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Aynı zamanda resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini de belirli aralıklarla güncelliyor.

Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi!

Geçtiğimiz ay Redmi Note 7s, mi Play, mi 9T ve Redmi K20 modellerinin yazılım desteğini bitiren Xiaomi, son olarak Redmi 7 ve Redmi Y3 için aynı kararı aldı. Söz konusu cihazlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacak.

Güncelleme desteğini daha önce kaybeden modeller ise şöyle;

MI 1

MI 2

MI 2A

MI 3

MI 4

MI 4S

MI 4c

MI 5

MI 5s

MI 5s Plus

MI 5c

MI 5X

MI 6

MI 6X

MI 8 SE

MI Note

MI Note 2

MI Note 3

MI Note Pro

MIX

MIX 2

MI MAX

MI MAX 2

MI A1

MI A2

MI A2 Lite

MI Pad

MI Pad 2

MI Pad 3

MI Pad 4

MI Pad 4 Plus

MI MAX 3

MI 8 Lite

MIX 2S

MI MIX 2S

MI 8 Explorer Edition

MIX 3

MI MIX 3

MI 8 UD

MI 9 SE

MI 9T

Mi Play

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7s

Redmi Note 7 Pro

Redmi Go

Redmi 7

Redmi Y3

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin güncelleme politikasını beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.