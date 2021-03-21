Xiaomi mi 10 Pro Gelişmiş Kamera Sensörlüne Sahip Olacak! - Son Dakika

Xiaomi mi 10 Pro Gelişmiş Kamera Sensörlüne Sahip Olacak!

21.03.2021 02:19
Xiaomi mi 10 Pro Gelişmiş Kamera Sensörlüne Sahip Olacak!, System.String[]

Xiaomi firmasının yakında piyasaya süreceği mi 10 Pro adlı akıllı telefonu, büyük ve gelişmiş kamera sensörlüne sahip olacağı bildirildi.

Xiaomi firmasının piyasaya sürmeyi düşündüğü amiral gemisi akıllı telefonu mi 11 Pro hakkında yeni bir söylenti ortaya çıktı. Teknoloji endüstrisindeki en yeni bilgiyi doğru şekilde paylaşarak kullanıcıların güvenini kazanan Ice Universe adlı hesap, Samsung ISOCELL GN2'nin bu yıl en büyük mobil görüntü sensörü olacağını söyledi.

Ice Universe adlı kullanıcı, Samsung'un birkaç gün sonra açıklanan ISOCELL GN1 görüntü sensörünün duyurusunu doğru bir şekilde tahmin etti. Ayrıca "şelale ekranlı" akıllı telefonların ortaya çıkışını öngördü.

Xiaomi mi 10 Pro Gelişmiş Kamera Sensörlüne Sahip Olacak!

Ayrıca, Samsung ISOCELL GN2'nin "benzeri görülmemiş bir deneyim" sağlayacağını ve bu ay sonunda Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonunda piyasaya çıkacağını da sözlerine ekledi. Xiaomi firması 30 Mart'ta piyasaya sürmeyi düşündüğü Xiaomi mi 11 Pro adlı telefon kamera sensörü olarak, Samsung ISOCELL GN2 ile donatıcağı söyleniyor.

Bu ifade, Samsung'un 50MP ISOCELL GN2 sensörünün 1/ 1.12 inç optik formata sahip olması nedeniyle özellikle ilginç görünüyor. Açıkçası, Samsung ISOCELL GN2 görüntü sensörü, ay sonunda Xiaomi mi 11 Pro sunumu sırasında en büyük mobil sensör olacak, ancak Huawei P50 amiral gemisi cihazda Samsung ISOCELL GN2 adlı sensörü kullanmayı düşündüğü ve bu alanda anlaşmalar sağlandığı söyleniyor.

Xiaomi rekabet pazarında ilk olmak için elini hızlandırdığı, yinede Huawei ile rekabet edeceği söyleniyor. Huawei P50'nin tanıtımı bu yıl mayıs ayında bekleniyor.

Xiaomi mi 11 Pro Kamera Özelliği

Xiaomi mi 11 Pro akıllı telefonun 30 Mart'ta piyasaya çıkacağı biliniyordu. Bu tarih, Çin kaynaklarının yayınladığı resmi afişte yer alıyor. Xiaomi mi 11 Pro adlı akıllı telefonun posterlerinde mevcut olan görüntüde, cihazın benzersiz özelliği olarak ana kamerası gösteriliyor.

Xiaomi mi 11 Pro'nun ana kamera modülü 50 megapiksellik bir Samsung ISOCELL GN2 1/ 1.12 ″ optik format sensörü kullanacaktır. Diğer iki sensörün çözünürlüğü 48 megapikseldir.

Mi 11 Pro, 120 Hz kare hızına sahip 2K + ekrana sahip olacak. Cihaz üst düzey işlemcilerden olan Qualcoom Snapdragon 888 sahip olacak. Ayrıca cihaz, 67 W gücünde kablolu ve kablosuz çift hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak.

Xiaomi mi 10 Pro Gelişmiş Kamera Sensörlüne Sahip Olacak!

Samsung, 30 Mart, Huawei, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Xiaomi mi 10 Pro Gelişmiş Kamera Sensörlüne Sahip Olacak! - Son Dakika


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