Xiaomi mi 8 Lite - Sizin Yorumunuz (Tahir Elkoca)
14 dakika önce
Fiyat/performans oranıyla fazlasıyla dikkat çeken Xiaomi mi 8 Lite kullanıcısı olan Tahir Elkoca, Ersin ile beraber Sizin Yorumunuz konseptimizin konuğu oluyor.
Fiyat/performans oranıyla fazlasıyla dikkat çeken Xiaomi mi 8 Lite kullanıcısı olan Tahir Elkoca, Ersin ile beraber Sizin Yorumunuz konseptimizin konuğu oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:38 Kaynak: Youtube
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