Son Dakika Haberleri: Xiaomi mi 8 Lite - Sizin Yorumunuz (Tahir Elkoca)

Xiaomi mi 8 Lite - Sizin Yorumunuz (Tahir Elkoca)

14 dakika önce

Fiyat/performans oranıyla fazlasıyla dikkat çeken Xiaomi mi 8 Lite kullanıcısı olan Tahir Elkoca, Ersin ile beraber Sizin Yorumunuz konseptimizin konuğu oluyor.

Fiyat/performans oranıyla fazlasıyla dikkat çeken Xiaomi mi 8 Lite kullanıcısı olan Tahir Elkoca, Ersin ile beraber Sizin Yorumunuz konseptimizin konuğu oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:38 Kaynak: Youtube

xiaomi, Genel
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