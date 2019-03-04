Xiaomi mi 9 Geldi, Hoş Geldi
1 saat önce
Xiaomi mi 9 modeli MWC 2019'daki global lansman sonrası satışa çıktı.
Xiaomi mi 9 modeli MWC 2019'daki global lansman sonrası satışa çıktı. Biz de cihazı İspanya
üzerinden satın aldık ve bu videoda kutusundan çıkarıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:12 Kaynak: Youtube
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