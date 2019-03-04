Son Dakika Haberleri: Xiaomi mi 9 Geldi, Hoş Geldi

Xiaomi mi 9 Geldi, Hoş Geldi

1 saat önce

Xiaomi mi 9 modeli MWC 2019'daki global lansman sonrası satışa çıktı.

Xiaomi mi 9 modeli MWC 2019'daki global lansman sonrası satışa çıktı. Biz de cihazı İspanya üzerinden satın aldık ve bu videoda kutusundan çıkarıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:12 Kaynak: Youtube

İspanya, xiaomi, Genel
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