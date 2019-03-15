Xiaomi mi 9 İnceleme - Rakiplerin Yarı Fiyatı?
56 dakika önce
Xiaomi mi 9 inceleme videomuzda, şirketin en yeni amiral gemisini mercek altına aldık.
Xiaomi mi 9 inceleme videomuzda, şirketin en yeni amiral gemisini mercek altına aldık. Bakalım Xiaomi mi 9 özellikleriyle bizlere neler sunuyor?
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:10 Kaynak: Youtube
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