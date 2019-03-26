Xiaomi mi 9 Isınma Testi (Pubg Mobile ve 4k Video)

10 dk PUBG Mobile ve 10 dk 4K 60fps video kaydı ile ısınma ve pil durumunu deneyimlediğimiz ısınma testimizin yeni konuğu Xiaomi mi 9.

10 dk PUBG Mobile ve 10 dk 4K 60fps video kaydı ile ısınma ve pil durumunu deneyimlediğimiz ısınma testimizin yeni konuğu Xiaomi mi 9.

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