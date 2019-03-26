Son Dakika Haberleri: Xiaomi mi 9 Isınma Testi (Pubg Mobile ve 4k Video)

Xiaomi mi 9 Isınma Testi (Pubg Mobile ve 4k Video)

14 dakika önce

10 dk PUBG Mobile ve 10 dk 4K 60fps video kaydı ile ısınma ve pil durumunu deneyimlediğimiz ısınma testimizin yeni konuğu Xiaomi mi 9.

10 dk PUBG Mobile ve 10 dk 4K 60fps video kaydı ile ısınma ve pil durumunu deneyimlediğimiz ısınma testimizin yeni konuğu Xiaomi mi 9.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:38 Kaynak: Youtube

xiaomi, Genel
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