Xiaomi mi 9 Ön İnceleme!
1 saat önce
Xiaomi'nin bugün Barselona'da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan Xiaomi mi 9 modelinin ön incelemesi ile karşınızdayız.Çinli teknoloji devinin yepyeni modeli mi 9'u Mobil Dünya Kongresi'nde Barselona'da tanıttı.
Xiaomi'nin bugün Barselona
'da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan Xiaomi mi 9 modelinin ön incelemesi ile karşınızdayız.
Çinli teknoloji devinin yepyeni modeli mi 9'u Mobil Dünya Kongresi
'nde Barselona'da tanıttı. Bu tanıtılan modelin ilk bakışını sizler için gerçekleştiriyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:37 Kaynak: Youtube
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