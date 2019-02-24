Son Dakika Haberleri: Xiaomi mi 9 Ön İnceleme!

Xiaomi mi 9 Ön İnceleme!

1 saat önce

Xiaomi'nin bugün Barselona'da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan Xiaomi mi 9 modelinin ön incelemesi ile karşınızdayız.Çinli teknoloji devinin yepyeni modeli mi 9'u Mobil Dünya Kongresi'nde Barselona'da tanıttı.

Xiaomi'nin bugün Barselona'da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan Xiaomi mi 9 modelinin ön incelemesi ile karşınızdayız.

Çinli teknoloji devinin yepyeni modeli mi 9'u Mobil Dünya Kongresi'nde Barselona'da tanıttı. Bu tanıtılan modelin ilk bakışını sizler için gerçekleştiriyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:37 Kaynak: Youtube

Mobil Dünya Kongresi, Barselona, xiaomi, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baraj Suyu Çekilince Eski Yerleşim Yeri Ortaya Çıktı Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber! Benzin ve Motorine Yeni Zam Yolda

Yolunu Şaşırıp Köye İnen Kurdu, Kangal Köpekleri Telef Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 16:45:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Xiaomi mi 9 Ön İnceleme!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]