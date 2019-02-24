Xiaomi mi 9 Se Ön İnceleme
31 dakika önce
Xiaomi'nin bugün Barselona'da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan Xiaomi mi 9 SE modelinin ön incelemesi ile karşınızdayız.
Xiaomi'nin bugün Barselona
'da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan Xiaomi mi 9 SE modelinin ön incelemesi ile karşınızdayız.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:07 Kaynak: Youtube
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