Son Dakika Haberleri: Xiaomi mi 9 Se Ön İnceleme

Xiaomi mi 9 Se Ön İnceleme

31 dakika önce

Xiaomi'nin bugün Barselona'da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan Xiaomi mi 9 SE modelinin ön incelemesi ile karşınızdayız.

Xiaomi'nin bugün Barselona'da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan Xiaomi mi 9 SE modelinin ön incelemesi ile karşınızdayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:07 Kaynak: Youtube

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