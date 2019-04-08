Son Dakika Haberleri: Xiaomi mi 9 Türkiye'de Satışta

Xiaomi mi 9 Türkiye'de Satışta

1 saat önce

Bilgisayar üreticisi Xiaomi markasının yeni akıllı telefon modeli Xiaomi mi 9 Türkiye'de satışa sunuldu.

Xiaomi mi 9 Türkiye'de Satışta, System.String[]
Bilgisayar üreticisi Xiaomi markasının yeni akıllı telefon modeli Xiaomi mi 9 Türkiye'de satışa sunuldu.

Online alışveriş sitesi Hepsiburada, cazip fiyatlarıyla beğeni toplayan Xiaomi'nin mi 9 akıllı telefonunu, alternatif ödeme yöntemleri ve hızlı teslimat seçeneğiyle Türkiye'de ilk defa müşterilerine sunduğunu açıkladı.

TELEFONUN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi mi 9,6.39" ekran boyutu, 48 MP arka ve 20 MP ön kamerasıyla beğeni topluyor. Mavi ve siyah renk seçenekleri bulunan akıllı telefon, Hepsiburada'da 4.999 liradan satışa çıktığı belirtildi. Telefonun aksesuarlarında da çeşitli indirimlerin de olduğu aktarıldı.

Xiaomi mi 9; üstün teknolojisi, modern tasarımı ve kullanım rahatlığı yaratan özellikleriyle ön plana çıkıyor. mi 9, düşük enerji tüketimi yapıyor. Her zaman açık ekran özelliğiyle kullanıcılara pratik bir kullanım olanağı sunuyor. Gün ışığında ve karanlıkta ekran görüntüsünü göz için ideal hale getiren ekran, görüntüyü her ortamda net şekilde görebilmeyi sağlıyor ve gözün yorulmasını engelliyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:25 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçmenden "İstanbul'da Seçim Tekrarı İstiyor musunuz?" Sorusuna Yanıt Otomotiv Devi Honda, 2021 Yılında Türkiye'de Üretimini Sonlandıracak Survivor Yarışmacısı Melisa'dan Aşk Tepkisi Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 16:10:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Xiaomi mi 9 Türkiye'de Satışta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]