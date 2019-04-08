Xiaomi mi 9 Türkiye'de Satışta
1 saat önce
Bilgisayar üreticisi Xiaomi markasının yeni akıllı telefon modeli Xiaomi mi 9 Türkiye'de satışa sunuldu.
Bilgisayar
üreticisi Xiaomi markasının yeni akıllı telefon modeli Xiaomi mi 9 Türkiye
'de satışa sunuldu.
Online alışveriş sitesi Hepsiburada
, cazip fiyatlarıyla beğeni toplayan Xiaomi'nin mi 9 akıllı telefonunu, alternatif ödeme yöntemleri ve hızlı teslimat seçeneğiyle Türkiye'de ilk defa müşterilerine sunduğunu açıkladı.
TELEFONUN ÖZELLİKLERİ
Xiaomi mi 9,6.39" ekran boyutu, 48 MP arka ve 20 MP ön kamerasıyla beğeni topluyor. Mavi ve siyah renk seçenekleri bulunan akıllı telefon, Hepsiburada'da 4.999 liradan satışa çıktığı belirtildi. Telefonun aksesuarlarında da çeşitli indirimlerin de olduğu aktarıldı.
Xiaomi mi 9; üstün teknolojisi, modern tasarımı ve kullanım rahatlığı yaratan özellikleriyle ön plana çıkıyor. mi 9, düşük enerji tüketimi yapıyor. Her zaman açık ekran özelliğiyle kullanıcılara pratik bir kullanım olanağı sunuyor. Gün ışığında ve karanlıkta ekran görüntüsünü göz için ideal hale getiren ekran, görüntüyü her ortamda net şekilde görebilmeyi sağlıyor ve gözün yorulmasını engelliyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:25 Kaynak: DHA
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