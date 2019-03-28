Xiaomi mi 9 ve Redmi Note 7 Lansman Değerlendirmesi!

Xiaomi, bugün ülkemizde gerçekleştirdiği ilk ürün lansmanı ile mi 9 ve Redmi Note 7 modellerini duyurdu.

Xiaomi, bugün ülkemizde gerçekleştirdiği ilk ürün lansmanı ile mi 9 ve Redmi Note 7 modellerini duyurdu. Biz de bu videomuzda lansmanı ve yeni modelleri konuştuk.

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