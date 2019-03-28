Son Dakika Haberleri: Xiaomi mi 9 ve Redmi Note 7 Lansman Değerlendirmesi!

Xiaomi mi 9 ve Redmi Note 7 Lansman Değerlendirmesi!

43 dakika önce

Xiaomi, bugün ülkemizde gerçekleştirdiği ilk ürün lansmanı ile mi 9 ve Redmi Note 7 modellerini duyurdu.

Xiaomi, bugün ülkemizde gerçekleştirdiği ilk ürün lansmanı ile mi 9 ve Redmi Note 7 modellerini duyurdu. Biz de bu videomuzda lansmanı ve yeni modelleri konuştuk.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:23 Kaynak: Youtube

xiaomi, Genel
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