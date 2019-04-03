Xiaomi mi 9 Vs Samsung Galaxy S10+
26 dakika önce
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung s10+ ve Xiaomi mi9 u karşılastıracağım.Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung
s10+ ve Xiaomi mi9 u karşılastıracağım.Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:37 Kaynak: Youtube
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