Xiaomi mi A2 - Sizin Yorumunuz (Ramazan Yıldız)
1 saat önce
Kendi kullandığınız telefonlarınızı anlattığınız serimiz Sizin Yorumunuz için bu sefer de Ramazan Yıldız kullanmakta olduğu Xiaomi mi A2 için kamera karşısına geçti.
Kendi kullandığınız telefonlarınızı anlattığınız serimiz Sizin Yorumunuz için bu sefer de Ramazan Yıldız
kullanmakta olduğu Xiaomi mi A2 için kamera karşısına geçti.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:42 Kaynak: Youtube
İlçe Halkıyla Suriyeliler Arasında Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı
Reynmen ve Merve Taşkın'ın Yıllar Önceki Görüntülü Konuşmalarının Videosu Ortaya Çıktı
Emiliano Sala ile Dalga Geçen İki Taraftar Gözaltına Alındı
Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak