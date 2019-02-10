Son Dakika Haberleri: Xiaomi mi A2 - Sizin Yorumunuz (Ramazan Yıldız)

Xiaomi mi A2 - Sizin Yorumunuz (Ramazan Yıldız)

1 saat önce

Kendi kullandığınız telefonlarınızı anlattığınız serimiz Sizin Yorumunuz için bu sefer de Ramazan Yıldız kullanmakta olduğu Xiaomi mi A2 için kamera karşısına geçti.

Kendi kullandığınız telefonlarınızı anlattığınız serimiz Sizin Yorumunuz için bu sefer de Ramazan Yıldız kullanmakta olduğu Xiaomi mi A2 için kamera karşısına geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:42 Kaynak: Youtube

xiaomi, Ramazan Yıldız, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlçe Halkıyla Suriyeliler Arasında Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı Reynmen ve Merve Taşkın'ın Yıllar Önceki Görüntülü Konuşmalarının Videosu Ortaya Çıktı

Emiliano Sala ile Dalga Geçen İki Taraftar Gözaltına Alındı Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 14:09:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Xiaomi mi A2 - Sizin Yorumunuz (Ramazan Yıldız)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]