Xiaomi mi Band 7 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!

Giyilebilir teknoloji ürünlerinde sunduğu fiyat/performans modelleri ile öne çıkan Xiaomi, ülkemiz de dahil dünya genelinde başarılı satış rakamlarına ulaşıyor. Çinli üretici özellikle mi Band serisi ile akıllı bileklik sektöründe önemli bir yere sahip. Her yıl akıllı bilekliklerini güncelleyen üretici, uzun zamandır beklenen Xioami mi Band 7 modelini sonunda tanıttı. İşte Xiaomi mi Band 7 modelinin özellikleri ve fiyatı.

Xiaomi, mi Band 7 ile gelişmeye devam ediyor!

Zengin özelliklere sahip ancak uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkan mi Band serisi modellerinin yeni üyesi de gelişerek yoluna devam ediyor. Yeni mi Band 7, sürekli açık ekranı, ayrıntılı istatistiklere sahip 120 farklı egzersiz modu ve daha büyük ekranı ile karşımıza çıktı.

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Ekrandan başlayacak olursak; mi Band 7, 1.62 inçlik ekrana ev sahipliği yapıyor. Ekranın boyutları ile birlikte çözünürlük ve parlaklık da arttırılmış durumda. Akıllı bilekliğin parlaklığı 500 nite ulaşırken, 192×490 piksel bir çözünürlüğe sahip. Bu da 326 ppi piksel yoğunluğu olarak geri dönüyor.

Artan ekran büyüklüğü ve yeni özellikler ile birlikte mi Band 7'nin ağırlığı 13.5 grama ulaştı. mi Band 6'da ise bu değer 12.8 gramdı. Artan ağırlığa rağmen mi Band 7'nin selefine göre daha ince bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Artan batarya boyutuna rağmen mi Band 7, yarım milimetre daha ince olmayı başarıyor.

Bataryadan bahsetmişken, yeni mi Band 7'nin bataryası Band 6'ya göre yüzde 44 oranında artarak 180 mAh seviyesinde. Xiaomi akıllı bilekliğinin bu batarya sayesinde 15 gün şarj edilmeden kullanılabileceği iddiasında. mi Band 7 aynı zamanda mi Band 6'da da kullanılan manyetik şarj mekanizması ile şarj edilebilecek.

Sporcuları sevindirecek yenilikler!

Xiaomi, mi Band 7'nin spor aktivitelerinde sıkça kullanıldığının farkında olacak ki bu konuda da önemli bir adım atmış durumda. Yeni mi Band 7, 120 farklı spor modunu destekliyor. mi Band 6'da ise bu rakam sadece 30'du. mi Band 7 ayrıca kalp atış hızı ve mevcut kalori tüketimi dahil olmak üzere birçok bilgiyi de kullanıcısı ile paylaşacak.

Spor yaparken çeşitli bilgileri sizlerle paylaşan akıllı bileklik, kullanıcısın spor yaparken kullandığı oksijen miktarını ve spordan sonraki optimal yenilenme süresini de bildiriyor. mi Band 7 ayrıca antrenmanınızın yoğunluğunu belirleme adına "Egzersiz Sonrası Aşırı Oksijen Tüketimi (EPOC)" değerini de hesaplıyor.

Aynı zamanda yapılan sporu daha eğlenceli hale getirmek adına Xiaomi yeni bilekliğinde çeşitli madalyalar ve arkadaşlara karşı meydan okuma seçeneği de sunuyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan akıllı bileklik bu sayede çeşitli yüzme verilerini de sizlerle paylaşıyor.

100'den fazla tema ve sürekli açık ekran

Xiaomi, birçok farklı renkte kordon ile satışa sunulan akıllı bileklike bu renkli görüntüyü tamamlamak adına 100'den fazla saat temasına da yer veriyor. Yeni model ayırca ilk kez sürekli açık ekran özelliği ile sunulacak. Minimal bir saatin gösterileceği bu ekranda akıllı bileklik ile etkileşime geçildiğinde ise asıl ekrana dönüleceği ifade edildi.

Xiaomi mi Band 7 fiyatı

Şuanda Çin'de satışa sunulan akıllı bileklik için istenen fiyat 239 CNY (Yaklaşık 580 TL). Akıllı bilekliğin NFC versiyonu ise 279 CNY (Yaklaşık 675 TL) olarak fiyatlandırılmış durumda. Xiaomi mi Band 7'nin birkaç ay içerisinde tüm dünyada da satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi mi Band 7 teknik özellikler

Ekran

Boyut: 1.62 inç AMOLED

Çözünürlük: 192 x 490 piksel

Parlaklık değeri: 500 nit

Piksel yoğunluğu: 326 PPI

Renk Sayısı: 16 milyon

Tasarım

Boy (Kordonsuz): 47.4 mm

En (Kordonsuz): 18.6 mm

Kalınlık (Kordonsuz): 12.7 mm

Gövde ağırlığı: 13.5 g

Ekran şekli: Dikdörtgen

Renk: Siyah

Malzeme: Plastik

Kordon malzemesi: TPU

Batarya

Batarya kapasitesi: 180 mAh

Teknoloji: Li-Polymer

Batarya ömrü: 15 gün

Yoğun kullanımda batarya ömrü: 9 gün

Diğer Özellikler

İvmeölçer: Var

Jiroskop: Var

Kalp atış hızı sensörü: Var

Uyumlu işletim sistemi: Android ve iOS

Peki siz yeni Xiaomi mi Band 7 ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.