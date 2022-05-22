Xiaomi mi Band 7 ünlü e-ticaret sitesinde listelendi! - Son Dakika
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Xiaomi mi Band 7 ünlü e-ticaret sitesinde listelendi!

22.05.2022 18:36
Xiaomi mi Band 7 ünlü e-ticaret sitesinde listelendi!

Xiaomi mi Band 7 için geri sayım başladı. Akıllı bileklik, ünlü e-ticaret sitesi JD.com'da ön siparişe açıldı.

Xiaomi'nin önümüzdeki günlerde vitrine çıkarmaya hazırlandığı mi Band 7 hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan akıllı bileklik şimdi de ünlü e-ticaret sitesinde listelendi. Ürünün teknik özellikleri de büyük ölçüde belli oldu.

Xiaomi mi Band 7 kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi, bir süre önce Çinli mikroblog platformu Weibo'dan mi Band 7'nin tanıtım tarihini duyurdu. Akıllı bileklik şimdi de ünlü e-ticaret sitesi JD.com'da ön siparişe açıldı. Bu sayede ürünün teknik özellikleri belli oldu.

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Mi Band 7, bir önceki neslin tasarım çizgilerini devam ettirecek. Selefine kıyasla yüzde 25 daha büyük 1,62 inç AMOLED panelle elen ürünün ekran çözünürlüğü ise 490×192 piksel olacak. Bunun dışında bir önceki modellerde olduğu gibi Standard Edition ve NFC Edition sürümleriyle satışa çıkacak.

Cihazla ilgili öne çıkan özelliklerden birisi de yerleşik GPS desteğine sahip olması. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan yürüme ve koşma gibi aktiviteleri takip edebilecekler. Öte yandan kullanıcının önceden tanımlanan alarmından yarım saat önce hafif uykudan uyanmasını sağlayan Akıllı Alarm ve Güç Tasarrufu Modu özelliklerini bünyesinde barındıracak.

Mi Band 7'nin kandaki oksijen seviyesini ölçebileceği iddia ediliyor. Ayrıca cihaz, açık olmadığı zamanlarda bile ekranda saat gibi belirli bilgilerin görülmesine imkan sağlayan Always on Display ile gelecek. Pil tarafında da önemli iyileştirmeler söz konusu. Zira ürün, selefine kıyasla yüzde 50 oranında artırılan 250 mAh'lik bataryadan beslenecek.

Akıllı bileklik, 24 Mayıs'ta orta segmente hitap eden Redmi Note 11T serisiyle aynı etkinlikte tanıtılacak. Tanıtıldıktan bir hafta sonra ise satışı başlayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mi Band 7, kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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