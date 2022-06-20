Xiaomi mi Band 7'ye ilgi büyük: Satışlarda önemli başarı!

Giyilebilir teknoloji pazarında öne çıkan şirketlerden Xiaomi, mayıs ayında mi Band 7'yi vitrine çıkardı. İlk başta Çin'de satışa çıkan akıllı bilekliğin çok yakında küresel pazarlara gelmesi bekleniyor. Selefine göre ciddi iyileştirmelerle gelen akıllı bileklik, kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başardı. Hatta Xiaomi tarafından yapılan son açıklamaya göre mi Band 7, satışlarda önemli bir eşiği aştı.

Xiaomi mi Band 7, satışlarda 1 milyon barajını aştı

Xiaomi mi Band 7, henüz global çıkışını gerçekleştirmedi. Ancak bir şekilde ülkemiz dahil dünyanın dört bir yanında satılmaya başladı. Ayrıca son açıklanan verilere göre akıllı bileklik, bugüne kadarki satışlarında kritik bir eşiği aşmayı başardı.

Xiaomi, bir süre önce yaptığı açıklamada yakında globale de gelecek mi Band 7 hakkında önemli bir detayı duyurdu. Buna göre ürün, küresel sevkiyatlarda şimdiden 1 milyon barajını aşmayı başardı.

Xiaomi ekosistemi kurmanın bedeli ne kadar?

Mi Band 7, geçtiğimiz hafta ülkemizdeki ünlü e-ticaret sitelerinde satılmaya başladı. Akıllı bilekliğin Türkiye fiyatı ise an itibariyle 869 TL seviyelerinde. Ancak bu fiyatın resmi olmadığını belirtelim. Zira Xiaomi'den ürünün ülkemizdeki fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Xiaomi Band 7 teknik özellikleri

Ekran:

Boyut: 1.62 inç AMOLED

Çözünürlük: 192 x 490 piksel

Parlaklık değeri: 500 nit

Piksel yoğunluğu: 326 PPI

Renk Sayısı: 16 milyon

Tasarım:

Boy (Kordonsuz): 47.4 mm

En (Kordonsuz): 18.6 mm

Kalınlık (Kordonsuz): 12.7 mm

Gövde ağırlığı: 13.5 g

Ekran şekli: Dikdörtgen

Renk: Siyah

Malzeme: Plastik

Kordon malzemesi: TPU

Batarya:

Batarya kapasitesi: 180 mAh

Teknoloji: Li-Polymer

Batarya ömrü: 15 gün

Yoğun kullanımda batarya ömrü: 9 gün

Diğer özellikler:

İvmeölçer: Var

Jiroskop: Var

Kalp atış hızı sensörü: Var

Uyumlu işletim sistemi: Android ve iOS

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