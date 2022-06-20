Giyilebilir teknoloji pazarında öne çıkan şirketlerden Xiaomi, mayıs ayında mi Band 7'yi vitrine çıkardı. İlk başta Çin'de satışa çıkan akıllı bilekliğin çok yakında küresel pazarlara gelmesi bekleniyor. Selefine göre ciddi iyileştirmelerle gelen akıllı bileklik, kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başardı. Hatta Xiaomi tarafından yapılan son açıklamaya göre mi Band 7, satışlarda önemli bir eşiği aştı.
Xiaomi mi Band 7, satışlarda 1 milyon barajını aştı
Xiaomi mi Band 7, henüz global çıkışını gerçekleştirmedi. Ancak bir şekilde ülkemiz dahil dünyanın dört bir yanında satılmaya başladı. Ayrıca son açıklanan verilere göre akıllı bileklik, bugüne kadarki satışlarında kritik bir eşiği aşmayı başardı.
Xiaomi, bir süre önce yaptığı açıklamada yakında globale de gelecek mi Band 7 hakkında önemli bir detayı duyurdu. Buna göre ürün, küresel sevkiyatlarda şimdiden 1 milyon barajını aşmayı başardı.
Xiaomi ekosistemi kurmanın bedeli ne kadar?
Mi Band 7, geçtiğimiz hafta ülkemizdeki ünlü e-ticaret sitelerinde satılmaya başladı. Akıllı bilekliğin Türkiye fiyatı ise an itibariyle 869 TL seviyelerinde. Ancak bu fiyatın resmi olmadığını belirtelim. Zira Xiaomi'den ürünün ülkemizdeki fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
Xiaomi Band 7 teknik özellikleri
Ekran:
Boyut: 1.62 inç AMOLED
Çözünürlük: 192 x 490 piksel
Parlaklık değeri: 500 nit
Piksel yoğunluğu: 326 PPI
Renk Sayısı: 16 milyon
Tasarım:
Boy (Kordonsuz): 47.4 mm
En (Kordonsuz): 18.6 mm
Kalınlık (Kordonsuz): 12.7 mm
Gövde ağırlığı: 13.5 g
Ekran şekli: Dikdörtgen
Renk: Siyah
Malzeme: Plastik
Kordon malzemesi: TPU
Batarya:
Batarya kapasitesi: 180 mAh
Teknoloji: Li-Polymer
Batarya ömrü: 15 gün
Yoğun kullanımda batarya ömrü: 9 gün
Diğer özellikler:
İvmeölçer: Var
Jiroskop: Var
Kalp atış hızı sensörü: Var
Uyumlu işletim sistemi: Android ve iOS
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Son Dakika › Güncel › Xiaomi mi Band 7'ye ilgi büyük: Satışlarda önemli başarı! - Son Dakika