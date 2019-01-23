Xiaomi mi Max 3 Pil Testi - 5500 Mah Pil Testte!

Xiaomi mi Max 3 pil testi videomuzda, şirketin 5500 mAh kapasiteli telefonuna yakından bakıyoruz.

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Bir Şüpheli, "Canlı Bombayım Kendimi Patlatacağım" Diye Kendini İhbar Etti