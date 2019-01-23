Xiaomi mi Max 3 Pil Testi - 5500 Mah Pil Testte!
1 saat önce
Xiaomi mi Max 3 pil testi videomuzda, şirketin 5500 mAh kapasiteli telefonuna yakından bakıyoruz.
Xiaomi mi Max 3 pil testi videomuzda, şirketin 5500 mAh kapasiteli telefonuna yakından bakıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:20 Kaynak: Youtube
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