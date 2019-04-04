Xiaomi mi Max 3 - Sizin Yorumunuz (Serhat Tokmak)

Xiaomi mi Max 3 kullanıcısı olan Serhat Tokmak, Max serisi efsanesi olarak kabul edilen mi Max 2'ye göre farklarını aktarıyor.

Xiaomi mi Max 3 kullanıcısı olan Serhat Tokmak, Max serisi efsanesi olarak kabul edilen mi Max 2'ye göre farklarını aktarıyor.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Seçimi Kaybeden Muhtar, Seçilen Adayın Foyasını Ortaya Çıkardı! Köy Karıştı

Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti

Komünist Başkan'a, "Söylenemeyecek Güvenlik Gerekçesiyle" Mazbatası Verilmedi