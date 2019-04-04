Xiaomi mi Max 3 - Sizin Yorumunuz (Serhat Tokmak)
44 dakika önce
Xiaomi mi Max 3 kullanıcısı olan Serhat Tokmak, Max serisi efsanesi olarak kabul edilen mi Max 2'ye göre farklarını aktarıyor.
Xiaomi mi Max 3 kullanıcısı olan Serhat Tokmak, Max serisi efsanesi olarak kabul edilen mi Max 2'ye göre farklarını aktarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:13 Kaynak: Youtube
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