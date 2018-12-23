Xiaomi mi Mix 3, İphone Xs, Mate 20 Pro, Note9 Video Karşılaştırma
3 saat önce
Xiaomi mi Mix 3, iPhone XS, Mate 20 Pro, Note9 video karşılaştırma.
Xiaomi mi Mix 3, iPhone XS, Mate 20 Pro, Note9 video karşılaştırma
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:35 Kaynak: Youtube
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