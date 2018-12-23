Son Dakika Haberleri: Xiaomi mi Mix 3, İphone Xs, Mate 20 Pro, Note9 Video Karşılaştırma

Xiaomi mi Mix 3, İphone Xs, Mate 20 Pro, Note9 Video Karşılaştırma

3 saat önce

Xiaomi mi Mix 3, iPhone XS, Mate 20 Pro, Note9 video karşılaştırma.

Xiaomi mi Mix 3, iPhone XS, Mate 20 Pro, Note9 video karşılaştırma

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:35 Kaynak: Youtube

xiaomi, Genel
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