Son Dakika Haberleri: Xiaomi mi Mix 3 - Sizin Yorumunuz (Göktuğ Doğan)

Xiaomi mi Mix 3 - Sizin Yorumunuz (Göktuğ Doğan)

53 dakika önce

Xiaomi'nin oldukça geniş ekran oranı ve kızaklı yapısıyla dikkat çeken telefonu Xiaomi mi Mix 3 kullanıcısı olan Göktuğ Doğan, Hardware Plus ekranlarında telefon hakkındaki görüşlerini aktarıyor.

Xiaomi'nin oldukça geniş ekran oranı ve kızaklı yapısıyla dikkat çeken telefonu Xiaomi mi Mix 3 kullanıcısı olan Göktuğ Doğan, Hardware Plus ekranlarında telefon hakkındaki görüşlerini aktarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:03 Kaynak: Youtube

xiaomi, Genel
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