Xiaomi mi Mix 3 - Sizin Yorumunuz (Göktuğ Doğan)
53 dakika önce
Xiaomi'nin oldukça geniş ekran oranı ve kızaklı yapısıyla dikkat çeken telefonu Xiaomi mi Mix 3 kullanıcısı olan Göktuğ Doğan, Hardware Plus ekranlarında telefon hakkındaki görüşlerini aktarıyor.
Xiaomi'nin oldukça geniş ekran oranı ve kızaklı yapısıyla dikkat çeken telefonu Xiaomi mi Mix 3 kullanıcısı olan Göktuğ Doğan, Hardware Plus ekranlarında telefon hakkındaki görüşlerini aktarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:03 Kaynak: Youtube
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