Xiaomi mi Mix Alpha: Yüzde 180 Ekran, 180 MP Kamera

Xiaomi'nin mi Mix Alpha'sı Yüzde 180 Ekran Gövde Oranına Sahip

Xiaomi katlanabilir bir prototip geliştirme konusunda ne kadar yol aldığını gösterdi. Yeni telefonu mi Mix Alpha Aralık ayında 2800 dolardan satışa sunulacak.



Mi Mix Alpha adı verilen model kelimenin tam anlamıyla önlü arkalı ekrandan oluşuyor. Üstelik Surround Screen özellikli…



Pekin merkezli teknoloji şirketi, ekran vücut oranını yüzde 180.6 olduğunu açıkladı. Paslanmaz çelikten daha hafif aero dereceli titanyum malzeme ve ekrandan oluşuyor.



Telefonun tanımlayıcı karekteristik özellikleri arasında ön tarafı ve arka tarafını saran ekranının dışında; 12,032 x 9,024 piksel çözünürlükte fotoğraflar çekebilen 180 MP kamerası var.



Ayrıca 1.5 cm'lik süper makro fotoğrafçılık özelliklerine sahip 20 megapiksellik bir ultra geniş kameraya ve 2x optik zoom ve çift PD odaklamaya sahip 12 megapiksel telefoto lensi var. Teknik olarak selfi kamerası yok aslında. Zira arkadaki kamera aynı zamanda ekran önünde bir selfi kamerası gibi.



Kameranın olduğu kısım yukarından aşağıya doğru siyah bir band şeklinde.



Telefonun neredeyse tamamı ekran olduğu için fiziksel düğmelerle (üstteki güç düğmesi dışında) gelmiyor ve bunun yerine basınca duyarlı tarafları var. Diğer bileşenleri, parmak izi okuyucusu ve tipik kulaklığın ve hoparlörün yerine geçen bir akustik teknoloji de dahil olmak üzere ekranın altına gizlenmiştir.



Selefi mi Mix gibi, Alpha da yakınlık algılaması için ultrason kullanıyor.



Cihazın içinde bir Qualcomm Snapdragon 855+ yonga seti, 12GB RAM ve 512GB depolama alanı bulunuyor. 5G desteği, 40W ile hızlı şarj ve 4.050 mAh'lik bir batarya olacak. Model bir konsept yada prototip gibi görünse de; küçük ölçekli üretimde olduğu ve Aralık ayında piyasaya sürüleceği bildiriliyor.



Fiyat olarak Samsung'un Galaxy Fold modelinden daha pahalı olacak, 2810 dolar civarında.