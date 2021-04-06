Xiaomi mi Pad 5 ve Redmi Oyun Akıllı Telefon Yakında Geliyor - Son Dakika

Xiaomi mi Pad 5 ve Redmi Oyun Akıllı Telefon Yakında Geliyor

06.04.2021 16:22
Xiaomi mi Pad 5 ve Redmi Oyun Akıllı Telefon Yakında Geliyor, System.String[]

Xiaomi firması yakın zamanda, Xiaomi mi 11 Ultra ve Xiaomi mi MIX Fold aldı cihazları piyasaya sürdü. Şirket şimdi de yeni nesil mi Pad 5 tableti ve Redmi oyun akıllı telefonu piyasaya sürecek.

Xiaomi firması, kendini geliştirmek ve global piyasada söz sahibi olabilmek için, birçok teknolojik gelişmeyi yakından takip ediyor ve keşfettiği yeni teknolojileri kendi bünyesinde üreterek, birçok alanda var olduğunu gösteriyor.

Şirket yakın zamanda durmayacak ve yeni teknolojiler ve ürünler ile piyasada var olacak. Çinli üretici kısa süre önce, Xiaomi mi 11 Ultra ve Xiaomi mi MIX Fold'u piyasaya sürdü. Her iki akıllı telefon da kullanıcılarına üstün yeniliklerle getiriyor. Üç yıllık bir bekleyişin ardından Xiaomi, MIX Fold ile MIX serisini yeniden kullanıcılarının hizmetine sundu. Şirket şimdi de, mi Pad serisini ait olacak Xiaomi mi Pad 5'i ve yeni bir Redmi oyun akıllı telefonu kullanıcılarının hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Dijital blog yazarı @digitalchatstation Xiaomi firmasının yeni cihazları hakkında bilgiler paylaşmaya başladı. Şirketin yeni ürünleri; Xiaomi mi Pad 5 ve yeni nesil Redmi oyun telefonu olacağı bildirildi. Xiaomi mi Pad 5 adlı tabletin, yakın zaman önce internet sertifikası aldığını açıkladı. Ayrıca, herhangi bir değişiklik olmazsa Redmi oyun akıllı telefonunu bu ayın sonunda göreceğimizi iddia ediyor.

Xiaomi mi Pad 5, Üst Düzey Bir Tablet Olacak!

Xiaomi mi Pad 5 ile ilgili olarak gelen son raporda, Xiaomi mi MIX Fold'dakine benzer bir sistem kullanacağını gösteriyor. Bu muhtemelen tabletin el bilgisayarı modunu da destekleyeceği anlamına gelir. Ayrıca tabletin; Paralel pencere, çift ekranlı sürükle ve bırak, konferans sekreteri ve daha fazla özellikle gelmesi bekleniyor. Önceki spekülasyonlara göre, bu tablet "MIUI for Pad" adı verilen özel bir sistem kullanacak.

Xiaomi mi Pad 5, Snapdragon 8 serisi işlemci kullanacağı ve bu yeni tabletin sahip olacağı yonga setinin Qualcomm Snapdragon 870 olacağı bildirildi.

Ayrıca, bu cihaz, 10.95 inç. büyük bir ekrana ve 2K video izleme kalitesine sahip olacak. Cihaz, 144Hz ekran yenileme hızının yanında, LCD ekran ve yan parmak izi çözümü kullanacak.

Mi Pad 5 tabletin kamera bölümünde, çift arka kamera kurulumunu kullanacağını söyleniyor. Özellikle, bu tablet arka tarafta 20MP + 13MP sensörler kullanacaktır. Şu anda ön kamera hakkında bilgi yok. Ek olarak mi Pad 5, sırasıyla 8.13 mm ve 510 g kalınlık ve ağırlığa sahip olacaktır.

Redmi; Oyun Akıllı Telefon Serisini Başlatıyor

Geçen ayın sonundan bu yana, yaklaşan Redmi oyun akıllı telefonuyla ilgili çok sayıda bilgi var. Redmi'nin yeni oyun akıllı telefonu, MediaTek Dimensity 1200 işlemci ile piyasaya süreceği bildirildi.

Kaynaklara göre, Redmi'nin ilk oyun akıllı telefonu olacak cihazın temel görünümüne e-spor tasarımları da ekleneceği bildirildi. Bu cihaz, aynı zamanda çeşitli oyun özelliklerini kullanacak ve genel oyunlar için optimize edilecektir. Cihaz kullanıcılarına üstün bir oyun deneyimi sunacağı ve tasarımı da bu nedenle farklı olacağı bildirildi.

Xiaomi mi Pad 5 ve Redmi Oyun Akıllı Telefon Yakında Geliyor

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Xiaomi mi Pad 5 ve Redmi Oyun Akıllı Telefon Yakında Geliyor - Son Dakika


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