Xiaomi mi Watch Lite Özellikleri ile Dikkat Çekiyor - Son Dakika

Xiaomi mi Watch Lite Özellikleri ile Dikkat Çekiyor

Xiaomi, mi Watch modeli ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirket şimdi de, daha uygun fiyatlı mi Watch Lite modelini piyasaya süreceğini söyledi. Akıllı saatin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Cihaz NFC dahil birçok özelliği bünyesinde barındıracak!

Xiaomi mi Watch Lite Özellikleri ile Dikkat Çekiyor, System.String[]

Xiaomi akıllı saat pazarında yerini sağlamlaştırmak için kendi adı altında yeni ürünler ile rekabete dahil olacağını daha önce açıklamıştı. Şirket Humai markası (Amazfit) ile ortak çalışmaları neticesinde akıllı saat üretiyordu. Geçtiğimiz sonbaharda Xiaomi nihayet akıllı saatleri kendi markası altında piyasaya sürmeye karar verdi. Şimdi şirket giyilebilir cihaz yelpazesini genişletmeyi hedefliyor ve Redmi akıllı saatlerine sahip olacak. Ayrıca Xiaomi'nin mi Watch Lite adlı uygun fiyatlı bir sürümünü yakın zamanda kullanıcılarına sunulacak.

Bu akıllı saat Xiaomi mi Watch modelinin daha uygun fiyatlı modeli olacak. Tabi özellik bakımda, bir tık aşağı durumda olacaktır. Ama fiyat bakımdan birçok kesimin ulaşabileceği teknolojik akıllı saat kategorisinde yer alacaktır. Xiaomi mi Watch Lite Özellikleri Açıklandı

Yeni Xiaomi mi Watch Lite, birkaç Çinli yetkilide sertifika prosedürünü çoktan geçti ve 5V/ 0.4A şarjı destekliyor. Çin kaynakları, aslında Redmi Watch ve Xiaomi mi Watch Lite'ın aynı model olabileceğini iddia ediyor. Şirket, satış bölgesine göre adlandırma yapmayı planlıyor.

Xiaomi akıllı saatin ekran boyutu, ana model gibi kullanıcılarını tatmin edecek bir boyutta olacak. Ekran boyutu AMOLED altyapısına bağlı olarak, 1.78 inç boyuta sahip olacaktır. Akıllı saatin ekran çözünürlüğü de ana modelde mevcut olan 368 x 448 piksele yer verecektir.

Ayrıca; Corning Gorilla Glass 3 sayesinde ekran darbelere karşı dayanıklı bir yapı ile sahip olacaktır. Xiaomi mi Watch Lite modeli, Qualcomm Snapdragon Wear 3100 Platformu kullanacaktır. Cihaz, 560mAh batarya sahip olacaktır. Bu batarya gücü akıllı saat için yeterli bir düzeydedir.

Cihaz son olarakta; Android ve iOS desteği ile OS tabanlı MIUI For Watch yazılımına sahip olacaktır. Akıllı saatler için kalp atış hızı izleme, fiziksel aktiviteyi ve uykuyu kontrol etme ve bir akıllı telefondan gelen bildirimleri görüntüleme gibi bir dizi klasik işlev de vardır. Saatten müzik dinlemek mümkündür, 4 GB dahili hafızaya sahiptir.

Xiaomi mi Watch Lite Özellikleri ile Dikkat Çekiyor

Akıllı saat için söylenen en iyi özelliklerden biri de NFC desteğinin uluslararası pazarda da yer alması olacaktır.

Akıllı saatin ana modeli olan, Xiaomi mi Watch modelinin karakteristik özelliklerinin çoğunu koruyacaklarını, ancak bir dizi işlevi almayacaklarını ve daha zayıf bir işlemci sahip olacağı söylenmektedir.

Xiaomi mi Watch Lite modelin fiyatı daha açıklanmadı. Size akıllı saatin tüm özelliklerini açıklamış bulunmaktayım. Siz değerli okurlarımızın fiyat konusunda tahminleri ne olacaktır. Yorumlarda lütfen bize bildirin!

Çin Halk Cumhuriyeti, xiaomi, Karar, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 00:48

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Xiaomi mi Watch Lite Özellikleri ile Dikkat Çekiyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı "Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş
Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi         
00:45
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi         
21:55
Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi         
21:18
Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı         
20:34
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Oyuncu İpek Bağrıaçık su altı tutkunu çıktı! Enerji toplamak için yılda 2 ay dalış yapıyor Oyuncu İpek Bağrıaçık su altı tutkunu çıktı! Enerji toplamak için yılda 2 ay dalış yapıyor         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 02:09:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Xiaomi mi Watch Lite Özellikleri ile Dikkat Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei