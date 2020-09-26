Xiaomi mi Watch Lite Özellikleri ile Dikkat Çekiyor - Son Dakika

Xiaomi akıllı saat pazarında yerini sağlamlaştırmak için kendi adı altında yeni ürünler ile rekabete dahil olacağını daha önce açıklamıştı. Şirket Humai markası (Amazfit) ile ortak çalışmaları neticesinde akıllı saat üretiyordu. Geçtiğimiz sonbaharda Xiaomi nihayet akıllı saatleri kendi markası altında piyasaya sürmeye karar verdi. Şimdi şirket giyilebilir cihaz yelpazesini genişletmeyi hedefliyor ve Redmi akıllı saatlerine sahip olacak. Ayrıca Xiaomi'nin mi Watch Lite adlı uygun fiyatlı bir sürümünü yakın zamanda kullanıcılarına sunulacak.

Bu akıllı saat Xiaomi mi Watch modelinin daha uygun fiyatlı modeli olacak. Tabi özellik bakımda, bir tık aşağı durumda olacaktır. Ama fiyat bakımdan birçok kesimin ulaşabileceği teknolojik akıllı saat kategorisinde yer alacaktır. Xiaomi mi Watch Lite Özellikleri Açıklandı

Yeni Xiaomi mi Watch Lite, birkaç Çinli yetkilide sertifika prosedürünü çoktan geçti ve 5V/ 0.4A şarjı destekliyor. Çin kaynakları, aslında Redmi Watch ve Xiaomi mi Watch Lite'ın aynı model olabileceğini iddia ediyor. Şirket, satış bölgesine göre adlandırma yapmayı planlıyor.

Xiaomi akıllı saatin ekran boyutu, ana model gibi kullanıcılarını tatmin edecek bir boyutta olacak. Ekran boyutu AMOLED altyapısına bağlı olarak, 1.78 inç boyuta sahip olacaktır. Akıllı saatin ekran çözünürlüğü de ana modelde mevcut olan 368 x 448 piksele yer verecektir.

Ayrıca; Corning Gorilla Glass 3 sayesinde ekran darbelere karşı dayanıklı bir yapı ile sahip olacaktır. Xiaomi mi Watch Lite modeli, Qualcomm Snapdragon Wear 3100 Platformu kullanacaktır. Cihaz, 560mAh batarya sahip olacaktır. Bu batarya gücü akıllı saat için yeterli bir düzeydedir.

Cihaz son olarakta; Android ve iOS desteği ile OS tabanlı MIUI For Watch yazılımına sahip olacaktır. Akıllı saatler için kalp atış hızı izleme, fiziksel aktiviteyi ve uykuyu kontrol etme ve bir akıllı telefondan gelen bildirimleri görüntüleme gibi bir dizi klasik işlev de vardır. Saatten müzik dinlemek mümkündür, 4 GB dahili hafızaya sahiptir.

Xiaomi mi Watch Lite Özellikleri ile Dikkat Çekiyor

Akıllı saat için söylenen en iyi özelliklerden biri de NFC desteğinin uluslararası pazarda da yer alması olacaktır.

Akıllı saatin ana modeli olan, Xiaomi mi Watch modelinin karakteristik özelliklerinin çoğunu koruyacaklarını, ancak bir dizi işlevi almayacaklarını ve daha zayıf bir işlemci sahip olacağı söylenmektedir.

Xiaomi mi Watch Lite modelin fiyatı daha açıklanmadı. Size akıllı saatin tüm özelliklerini açıklamış bulunmaktayım. Siz değerli okurlarımızın fiyat konusunda tahminleri ne olacaktır. Yorumlarda lütfen bize bildirin!