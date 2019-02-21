Xiaomi Mijia Elektrikli Traş Makinesi Kutu Açılışı
1 saat önce
Ersin'in Aydoğan'a hediyesi olan Xiaomi Mijia Traş Makinesi kutu açılışıyla karşınızdayız.
Ersin'in Aydoğan
'a hediyesi olan Xiaomi Mijia Traş Makinesi kutu açılışıyla karşınızdayız.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:12 Kaynak: Youtube
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