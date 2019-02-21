Son Dakika Haberleri: Xiaomi Mijia Elektrikli Traş Makinesi Kutu Açılışı

Xiaomi Mijia Elektrikli Traş Makinesi Kutu Açılışı

1 saat önce

Ersin'in Aydoğan'a hediyesi olan Xiaomi Mijia Traş Makinesi kutu açılışıyla karşınızdayız.

Ersin'in Aydoğan'a hediyesi olan Xiaomi Mijia Traş Makinesi kutu açılışıyla karşınızdayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:12 Kaynak: Youtube

Aydoğan, xiaomi, Genel
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