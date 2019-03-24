Xiaomi, Mıuı 10 Global Beta Sürümüyle Pek Çok Hatayı Düzeltiyor

Xiaomi, Beta kanalından yayınladığı 'MIUI 10 Global Beta 9.3.21' isimli güncellemesi ile bazı hata düzeltmeleri ve birkaç yeni özellik getirdi.

MIUI, Xiaomi telefonları için telefonlarını özelleştirebilme, Android'in kendisinden bulmayan yeni özellikler ekleyebilme gibi ayrıcalıklar sunuyor. Beta kanalından bazı özellikleri sunarak test edilebilmesini ve gelecek olan güncellemelerin belirlenmesini sağlıyorlar. Beta kanalına gelen 'MIUI 10 Global Beta 9.3.21' isimli güncelleme ile bazı hata düzeltmeleri ile birlikte, Mi9 ve Redmi Note7 ürünlerinde çıkan bildirim ikonunun kaybolması hatası da düzeltilmiş görünüyor.









Güncelleme ile gelen değişiklikler aşağıda görülebilir.



Düzeltmeler ve yenilikler:







Bidirim çekmecesindeki çakışan ikonlar





Mi 9 ve mi 8 Pro'da yatay modda cihazı kilitledikten sonra oluşan hatalar





Full ekran ürünlerde çentik için bazı seçenekler





Bazı durumlarda açlımayan yüz kilidi için düzenlemeler





Son uygulamalar görülürken çıkan bazı hatalar





Durum çubuğundaki GPS ikonu





Batarya ile ilgili bilgilerin yatay modda gösterilmemesi





Mi 9 ve mi 8 Lite için durum çubuğuna kalıcı bildirim ikonları ekleyebilme





Bazı durumlarda çentik gizlendiğinde ekran kaydı yapılamaması





Game Turbo aracı için bir güncelleme





SIM kartları arasında veri aktarımı



Bu güncelleme Xiaomi Redmi Note 4, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5 and Redmi Y2 ürünlerinde geçerli değil.

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