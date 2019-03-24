Son Dakika Haberleri: Xiaomi, Mıuı 10 Global Beta Sürümüyle Pek Çok Hatayı Düzeltiyor

Xiaomi, Mıuı 10 Global Beta Sürümüyle Pek Çok Hatayı Düzeltiyor

17 dakika önce

Xiaomi, Beta kanalından yayınladığı 'MIUI 10 Global Beta 9.3.21' isimli güncellemesi ile bazı hata düzeltmeleri ve birkaç yeni özellik getirdi.

Xiaomi, Mıuı 10 Global Beta Sürümüyle Pek Çok Hatayı Düzeltiyor, System.String[]
MIUI, Xiaomi telefonları için telefonlarını özelleştirebilme, Android'in kendisinden bulmayan yeni özellikler ekleyebilme gibi ayrıcalıklar sunuyor. Beta kanalından bazı özellikleri sunarak test edilebilmesini ve gelecek olan güncellemelerin belirlenmesini sağlıyorlar. Beta kanalına gelen 'MIUI 10 Global Beta 9.3.21' isimli güncelleme ile bazı hata düzeltmeleri ile birlikte, Mi9 ve Redmi Note7 ürünlerinde çıkan bildirim ikonunun kaybolması hatası da düzeltilmiş görünüyor.




Güncelleme ile gelen değişiklikler aşağıda görülebilir.

Düzeltmeler ve yenilikler:



Bidirim çekmecesindeki çakışan ikonlar


Mi 9 ve mi 8 Pro'da yatay modda cihazı kilitledikten sonra oluşan hatalar


Full ekran ürünlerde çentik için bazı seçenekler


Bazı durumlarda açlımayan yüz kilidi için düzenlemeler


Son uygulamalar görülürken çıkan bazı hatalar


Durum çubuğundaki GPS ikonu


Batarya ile ilgili bilgilerin yatay modda gösterilmemesi


Mi 9 ve mi 8 Lite için durum çubuğuna kalıcı bildirim ikonları ekleyebilme


Bazı durumlarda çentik gizlendiğinde ekran kaydı yapılamaması


Game Turbo aracı için bir güncelleme


SIM kartları arasında veri aktarımı

Bu güncelleme Xiaomi Redmi Note 4, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5 and Redmi Y2 ürünlerinde geçerli değil.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:52 

xiaomi, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



WhatsApp'a Yalan Haberlerin Yayılmasını Engellemek İçin İki Önemli Özellik Geldi Kabinde Kıyafet Deneyen Kadını Görüntüleyen Sapığa Hapis Cezası Öldürüp Telefonundan "Ben İyiyim Merak Etmeyin" Diye SMS Attılar 'Alemin Hızlı Delikanlısı, Speedy Mustafa' Telefon Gasbedince Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 14:09:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Xiaomi, Mıuı 10 Global Beta Sürümüyle Pek Çok Hatayı Düzeltiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]