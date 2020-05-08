Xiaomi, MIUI 12 Developer Sürümleri Dağıtmaya Başladı - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Xiaomi, MIUI 12 Developer Sürümleri Dağıtmaya Başladı - Son Dakika

Xiaomi, MIUI 12 Developer Sürümleri Dağıtmaya Başladı

15 dakika önce

MIUI 12 özellikleri, MIUI 12 ile gelecek yenilikler geçtiğimiz hafta resmi olarak belli olmuştu. MIUI 12 güncellemesini alacak cihazların da açıklanmasıyla birlikte "MIUI 12 ne zaman dağıtılacak?" en çok sorulan soru oldu.

Xiaomi, MIUI 12 Developer Sürümleri Dağıtmaya Başladı, System.String[]

MIUI 12 özellikleri, MIUI 12 ile gelecek yenilikler geçtiğimiz hafta resmi olarak belli olmuştu. MIUI 12 güncellemesini alacak cihazların da açıklanmasıyla birlikte "MIUI 12 ne zaman dağıtılacak?" en çok sorulan soru oldu. MIUI 12 kapalı beta sürümlerin ardından MIUI 12 geliştirici sürümleri dağıtılmaya başlandı. 33 Xiaomi ve Redmi akıllı telefona güncelleme verildi.

MIUI 12 Developer (Geliştiricilere Özel) Yayınlandı!

Xiaomi, MIUI 12 güncellemesini duyurduktan sonra sistem kararlılığını artırmak için farklı modellerde testler yapıyor. MIUI 12 kapalı beta sürümleri geçtiğimiz haftadan bu yana daha fazla cihaz için erişilebilir hale getirildi. Çinli dev, 32 Xiaomi ve Redmi akıllı telefon için MIUI 12 Developer sürümleri dağıtmaya başladı. MIUI 12 geliştirici sürümleri alacak cihazların listesi resmi olarak Weibo üzerinden paylaşıldı:

Xiaomi mi 10

Xiaomi mi 10 Pro

Xiaomi mi 10 Youth Edition

Xiaomi mi 9 Pro 5G

Xiaomi mi 9 Explorer Edition

Xiaomi mi 9

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Xiaomi mi CC9 Pro

Xiaomi mi CC9 Meitu Edition

Redmi Note 7 Pro

Xiaomi mi 9 SE

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7

Xiaomi mi 8

Xiaomi mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi mi 8 Explorer Edition

Xiaomi mi Mix 3

Xiaomi mi Mix 2S

Xiaomi mi Note 3

Xiaomi mi Max 3

Xiaomi mi 8 Youth Edition

Xiaomi mi Mix 2

Xiaomi mi Note 5

Xiaomi mi 6X

Xiaomi mi 8 SE

Xiaomi mi 6

Yayınlanan sürümlerin Çin'e özel olduğunu belirtmekte fayda var. Farklı diller için destek yok, Google uygulamalarını içermiyor. Global kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamış ancak Xiaomi.EU, 28 Avrupa cihazı için MIUI 12 sürümlerini yayınladı. Google uygulamaları yüklü geliyor, daha fazla dil seçeneği var ve Çin servisleri yok.

MIUI 12 Özellikleri

Xiaomi MIUI 12, birçok yeni özellik ve geliştirmeler getiriyor. Xiaomi MIUI 12 özellikleri ve MIUI 12 güncellemesi alacak cihazların listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çin Halk Cumhuriyeti, xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 05:44 


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