Xiaomi'den Türkiye'de de satılan modele MIUI 13 müjdesi! - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi'den Türkiye'de de satılan modele MIUI 13 müjdesi!

28.07.2022 17:06
Xiaomi'den Türkiye'de de satılan modele MIUI 13 müjdesi!

Xiaomi, MIUI 13 çalışmalarına devam ediyor. Son olarak POCO X3 NFC MIUI 13 güncellemesi aldı. İşte ayrıntılar!

Xiaomi, önümüzdeki aylarda Android 13 tabanlı MIUI 14'ü tanıtmak için geri sayıma geçti. Ancak diğer yandan eski sürümlerin dağıtımını da sürdürüyor. Bu bağlamda artık amiral gemilerinden çok giriş ve orta segment cihazların MIUI 13 aldığını görüyoruz. Son olarak uygun fiyatlı bir model daha çok yakında MIUI 13 güncellemesi alacak.

POCO X3 NFC, MIUI 13 alacak

Xiaomi, 2020'de tanıtılan POCO X3 NFC için MIUI 13 güncellemesi yayınlayacak. Şu an için net bir tarih verilmese de testlerin tamamlandığı ve sürümün cihaz için hazır olduğu belirtiliyor. Model, kutudan çıkar çıkmaz Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzünü çalıştırdı.

Xiaomi'den <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'de de satılan modele MIUI 13 müjdesi!

Bugüne kadar 1 Android ve 1 MIUI güncellemesi alan POCO X3 NFC, yukarıda da belirttiğimiz üzere kısa bir süre sonra Android 12 tabanlı MIUI 13'ü de alacak. Ayrıca bu, akıllı telefonun son Android güncellemesi olacak. Ancak yine de yılın sonlarına doğru tanıtılacak MIUI 14'ü alacak. Son olarak V13.0.1.0.SJGMIXM yapı numarasıyla geleceğini belirtelim.

Bir model daha MIUI 13 güncellemesi alıyor!

Bu modeller dışında globalde MIUI 13 alacak yeni modeller şu şekilde:

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro (India)

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

POCO X3 NFC MIUI 13 güncellemesi

YORUMLAR
500
Hindistan, Myanmar'daki siyasi idamlardan 'derin endişe' duyuyor Hindistan, Myanmar'daki siyasi idamlardan 'derin endişe' duyuyor Bir model daha MIUI 13 güncellemesi alıyor! Bir model daha MIUI 13 güncellemesi alıyor!
Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, India, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi'den Türkiye'de de satılan modele MIUI 13 müjdesi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:15:17. #1.13#
SON DAKİKA: Xiaomi'den Türkiye'de de satılan modele MIUI 13 müjdesi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement