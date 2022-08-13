Xiaomi Mix Fold 2 Katlanabilir Piyasasına Yeni Bir Kan Oldu - Son Dakika
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Xiaomi Mix Fold 2 Katlanabilir Piyasasına Yeni Bir Kan Oldu

13.08.2022 22:56
Xiaomi Mix Fold 2 Katlanabilir Piyasasına Yeni Bir Kan Oldu

Xiaomi Mix Fold 2, Leica markalı üçlü arka kamera kurulumu ve Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile piyasaya sürüldü.

Güney Koreli üreticinin Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ü piyasaya sürdüğü Samsung'un büyük Galaxy Unpacked etkinliğinden kısa bir süre sonra Xiaomi, Samsung'a rakip olarak gelen en son katlanabilir akıllı telefon olan Xiaomi Mix Fold 2'yi de tanıttı.

Xiaomi Mix Fold 2 şu an için sadece Çin'de piyasaya sürüldü. Global piyasaya ne zaman geleceği açıklanmadı.

Xiaomi Mix Fold 2 Katlanabilir Piyasasına Yeni Bir Kan Oldu

Xiaomi Mix Fold 2'nin Özellikleri

Xiaomi Mix Fold 2, dışarıda 120Hz yenileme hızına sahip 6.56 inç Samsung E5 AMOLED ekrana sahip olacak.

İçeride, akıllı telefonun 120Hz yenileme hızına sahip 8 inç 2K+ Eco2 ekranı var. Akıllı telefon, 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolama ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Xiaomi Mix Fold 2, 67W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pile ile birlikte gelecek.

Optik açısından, Xiaomi Mix Fold 2, 50 megapiksel birincil Leica markalı üçlü arka kameraya, 13 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2X optik zoomlu telefoto lens ile birlikte geliyor.

Özelliklerine bakıldığında Xiaomi Mix Fold 2, popüler Samsung Galaxy Z Fold 4'ün doğrudan rakibi konumundadır.

Ancak Xiaomi Mix Fold 2'nin Çin dışında başka pazarlarda da satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Xiaomi Mix Fold 2 Katlanabilir Piyasasına Yeni Bir Kan Oldu

Samsung Galaxy Z Fold serisi dünya çapında başarılı bir ürün oldu, ancak piyasadaki tek tam teşekküllü katlanabilir ürünlerden biri olduğu için zorlu rekabetten yoksun durumdaydı. Xiaomi, Mix Fold 2'yi diğer pazarlara getirmeye karar verirse, Samsung Galaxy Z Fold 4'e küresel pazarlarda çok ihtiyaç duyulan rekabeti sağlayacaktır.

Xiaomi Mix Fold 2'nin 12GB RAM + 256GB depolama varyantı 1330 $ + vergiler ile fiyatlandırılacak. 12GB RAM + 512 GB'lık bir depolama sahip modeli 1500 $ + vergiler ile gelecek.

12GB RAM ve 1 TB dahili depolama 1780 $ + vergiler ile gelecek.

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Xiaomi MIX FOLD 2'nin cep yakan fiyatı ortaya çıktı! Xiaomi MIX FOLD 2'nin cep yakan fiyatı ortaya çıktı!
Kaynak: Tekmoloji

Çin Halk Cumhuriyeti, Qualcomm, Samsung, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi Mix Fold 2 Katlanabilir Piyasasına Yeni Bir Kan Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xiaomi Mix Fold 2 Katlanabilir Piyasasına Yeni Bir Kan Oldu - Son Dakika
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