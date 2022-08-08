Xiaomi MIX FOLD 2'nin çıkış tarihi belli oldu!

Katlanabilir telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Bu alanda liderlik koltuğunda oturan Samsung, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 modellerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Öte yandan Xiaomi de uzunca bir süredir MIX FOLD 2 üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce bazı teknik detayları belli olan katlanabilir telefonun şimdi de çıkış tarihi ortaya çıktı.

Xiaomi MIX FOLD 2 ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi, 2021'de katlanabilir telefon pazarına Xiaomi MIX FOLD ile giriş yaptı. Şirket, henüz bu alanda yeni olmasına rağmen önemli satış başarılarına imza atarken, cihazın halefiyle ilgili uzunca bir sessiz kaldı. Ancak biliyoruz ki MIX FOLD 2, önümüzdeki günlerde tanıtılacak Galaxy Z Fold 4'e doğrudan rakip olacak. Bu nedenle tanıtım tarihlerinin de birbirine yakın olması kuvvetle muhtemel.

Kısa bir süre önce Xiaomi MIX FOLD 2'nin çıkış tarihiyle ilgili önemli bir rapor paylaşıldı. Sektörde sızıntıları ile bilinen DCS, katlanabilir telefonun bu ay içerisinde Çin'de tanıtılacağını ifade etti.

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Katlanabilir telefon, an itibariyle mobil sektördeki en güçlü işlemcilerden olan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bunun dışında cihazın iç ve dış ekranlarında 120 Hz tazeleme hızı sunan 2.5K LTPO panel yer alacak. Öte yandan katlanabilir telefonların belki de en büyük problemlerinden birisi olan ekranın katlanma yerindeki izler için de menteşe ve ekran tasarımında önemli değişikliklere gidildi. Aynı zamanda 8 inç birincil ve 6,5 inçlik kapak ekranına sahip olacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Katlanabilir telefon beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!