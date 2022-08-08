Xiaomi MIX FOLD 2'nin çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi MIX FOLD 2'nin çıkış tarihi belli oldu!

08.08.2022 13:02
Xiaomi MIX FOLD 2'nin çıkış tarihi belli oldu!

Xiaomi MIX FOLD 2 modelinin çıkış tarihi ortaya çıktı. Peki katlanabilir telefon ne zaman tanıtılacak? İşte ayrıntılar!

Katlanabilir telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Bu alanda liderlik koltuğunda oturan Samsung, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 modellerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Öte yandan Xiaomi de uzunca bir süredir MIX FOLD 2 üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce bazı teknik detayları belli olan katlanabilir telefonun şimdi de çıkış tarihi ortaya çıktı.

Xiaomi MIX FOLD 2 ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi, 2021'de katlanabilir telefon pazarına Xiaomi MIX FOLD ile giriş yaptı. Şirket, henüz bu alanda yeni olmasına rağmen önemli satış başarılarına imza atarken, cihazın halefiyle ilgili uzunca bir sessiz kaldı. Ancak biliyoruz ki MIX FOLD 2, önümüzdeki günlerde tanıtılacak Galaxy Z Fold 4'e doğrudan rakip olacak. Bu nedenle tanıtım tarihlerinin de birbirine yakın olması kuvvetle muhtemel.

Xiaomi MIX FOLD 2'nin çıkış tarihi belli oldu!

Kısa bir süre önce Xiaomi MIX FOLD 2'nin çıkış tarihiyle ilgili önemli bir rapor paylaşıldı. Sektörde sızıntıları ile bilinen DCS, katlanabilir telefonun bu ay içerisinde Çin'de tanıtılacağını ifade etti.

Uygun fiyatlı Xiaomi modeline MIUI 13 sürprizi!

Katlanabilir telefon, an itibariyle mobil sektördeki en güçlü işlemcilerden olan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bunun dışında cihazın iç ve dış ekranlarında 120 Hz tazeleme hızı sunan 2.5K LTPO panel yer alacak. Öte yandan katlanabilir telefonların belki de en büyük problemlerinden birisi olan ekranın katlanma yerindeki izler için de menteşe ve ekran tasarımında önemli değişikliklere gidildi. Aynı zamanda 8 inç birincil ve 6,5 inçlik kapak ekranına sahip olacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Katlanabilir telefon beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi MIX FOLD 2'nin çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
15:48 Mehmet Ali Çelebi'den paylaşımlarının silinmesine ilişkin açıklama: Ağabeyimden kendi attıklarını temizlemesini istedim
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:46 Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 16:16:11. #1.12#
SON DAKİKA: Xiaomi MIX FOLD 2'nin çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement