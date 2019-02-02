Son Dakika Haberleri: Xiaomi'nin 2019 Amiral Gemisi mi 9, Kanlı Canlı Görüntülendi

Xiaomi'nin 2019 Amiral Gemisi mi 9, Kanlı Canlı Görüntülendi

1 saat önce

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi mi 9'un bu ay tanıtılacağı düşünülüyor. Yeni bir hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı beklenen telefonun yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Xiaomi'nin 2019 Amiral Gemisi mi 9, Kanlı Canlı Görüntülendi, System.String[]
Çin'in en büyük sosyal medya sitesi Weibo'da Wang Teng Thomas tarafından paylaşılan, ardından da silinen fotoğraflar Xiaomi'nin yeni cihazı mi 9'un arka tarafını gözler önüne serdi. Telefonun 3 kamerayla geleceği söylentileri ortalıkta dolaşadursun, bu fotoğraflar sayesinde bu durum doğrulanmış oldu.



Fotoğraflarda mi 9'un kamerasının mi 8'de olduğu gibi dikey konumlandırıldığını görürken herhangi bir parmak izi okuyucusuna rastlamıyoruz. Xiaomi'nin Apple'ın izlediği yolu izlemeyeceğini düşünerek bunu ekranın içine parmak izi sensörü yerleştirmek için yaptığını söylememiz çok da yanlış olmaz; ne de olsa benzer bir kurulumu mi 8 Explorer Edition'da da görmüştük.




Mi 9'un işlemci tarafında Snapdragon 855 tercih edileceğine ve farklı depolama alanlarına sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Xiaomi'nin başkanı bir süre önce telefonun bir Explorer Edition sürümününe sahip olacağını söylemiş ve standart sürümde olmayan özellik beklememiz gerektiğini haber vermişti.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46 

Teknoloji
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