Son Dakika Haberleri: Xiaomi'nin 91 Dolarlık Telefonu: 5.000 mAh pil ve 18W USB-C hızlı şarj
Son Dakika Teknoloji Haber

Xiaomi'nin 91 Dolarlık Telefonu: 5.000 mAh pil ve 18W USB-C hızlı şarj

40 dakika önce

Xiaomi, sudan ucuz telefonla büyük pil ve hızlı şarj desteği sunuyor Sadece 91 dolarlık telefondan hangi özellikleri beklersiniz.

Xiaomi'nin 91 Dolarlık Telefonu: 5.000 mAh pil ve 18W USB-C hızlı şarj, System.String[]

Xiaomi, sudan ucuz telefonla büyük pil ve hızlı şarj desteği sunuyor

Sadece 91 dolarlık telefondan hangi özellikleri beklersiniz. Eminim bunların hepsi değil. Özellikle 5,000 mAh'lik bir batarya ve Usb-C hızlı şarj desteği eminim değildir.


Xiaomi bugünkü itibaranı ve ticaret hacmini hiç şüphesiz rekabetçi fiyatlarıyla ve harika özelliklerle dolu bütçe dostu modelleriyle inşa etti.


Son ekonomik modeli ise mi 8A, tam 5.000 mAh'lik bir batarya ve USB-C ile 18W'lık hızlı şarj desteği sunuyor.


Telefonun iç kısmına baktığımızda da 2GB veya 3GB RAM seçeneğine ilave giriş seviyesi Qualcomm Snapdragon işlemci kullanılmış. Diğer özellikleri ise bütçe dostu telefonlardan beklediğimiz özellikler.


Özellikler


İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439

Ekran: 6.22 inç HD + nokta çentikli ekran

RAM: 2/3 GB

Arka kamera: 12 megapiksel

Ön kamera: 8 megapiksel

Pil: 5.000 mAh

Dahili bellek: 32GB


Bu özelliklerinden de anlaşılacağı gibi bütün gün dışarıda olanlar için ideal bir telefon. Büyük pil, tek bir şarjla bir günden daha fazla kullanım sağlıyor.


Xiaomi'nin 91 dolarlık telefonu Redmi 8A; 29 Eylül'den itibaren Öncelikle Hindistan'da satışa sunulacak. 2GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip olan model 91 dolar, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı olan model ise 99 dolar.

xiaomi, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:10 Kaynak: Teknotalk.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremi sonrası telefonlar çekmemeye başladı
Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 03:50:40. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Xiaomi'nin 91 Dolarlık Telefonu: 5.000 mAh pil ve 18W USB-C hızlı şarj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]