Son Dakika Haberleri: Xiaomi'nin Ekranda Çift Deliği Bulunan Gizemli Telefon Patenti Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin Ekranda Çift Deliği Bulunan Gizemli Telefon Patenti Ortaya Çıktı

54 dakika önce

Çinli teknoloji firmasının ocak ayının sonunda aldığı patente göre çok yakında ekrana gömülü iki kameraya sahip bir akıllı telefon görebiliriz.

Xiaomi'nin Ekranda Çift Deliği Bulunan Gizemli Telefon Patenti Ortaya Çıktı, System.String[]
Öyle görünüyor ki Xiaomi, mi Mix 3'lerde kullandığı pop-up tipi kameralardan çabuk vazgeçecek.

2018 yılı çentikli ekranların yılı olmuştu. Görünüşe göre 2019 da delikli ekranların yılı olacak. Samsung, Huawei ve Honor'un öncülüğünde gelişen bu modayı diğer üreticilerin de takip edeceğini tahmin etmek çok zor değil.




Xiaomi de bu akıma uyum sağlayacak olan firmalardan. Teknoloji devinin yeni patentleri, ekranın ön tarafında çift kamera deliği bulunan bir tasarımı ortaya çıkarttı.



Patent tasarımlarına göre telefon hayli yüksek bir ekran/yüzey oranına sahip olacak. Görünüşe göre firma, parlaklık ve mesafe sensörlerini de ekranın altına yerleştirecek. Kameraların yeri patentten patente değiştiği için kameraların kesin konumunu söylemek zor. Ürünün üretilmesi halinde Xiaomi markasını mı yoksa Redmi markasını mı taşıyacağı henüz belli değil.




Yeni telefonun herhangi bir teknik özelliği de patentte belli değil. Siz ne dersiniz? İki ekran deliği sizce işe yarar bir fikir mi?
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:15 

Teknoloji
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