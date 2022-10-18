Xiaomi Civi 2'nin globale hangi isimle geleceği belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi Civi 2'nin globale hangi isimle geleceği belli oldu!

18.10.2022 12:41
Xiaomi Civi 2'nin globale hangi isimle geleceği belli oldu!

Xiaomi'nin geçen ay piyasaya sürdüğü Civi 2 modelinin globale hangi isimle geleceği belli oldu. İşte Xiaomi Civi 2 modelinin global ismi!

Xiaomi'nin geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü Civi 2 modelinin globale hangi isimle geleceği belli oldu. Bilindiği üzere Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli meşhur. Bu nedenle ilk etapta Çin'de satışa çıkan bir ürün diğer pazarlara bambaşka bir isimle geliyor. Özellikleri, tasarımı ve fiyatıyla orta segmente hitap eden Xiaomi Civi 2 de çok yakında yeni ismiyle globaldeki kullanıcıların karşısına çıkacak.

Xiaomi Civi 2 diğer pazarlarda nasıl adlandırılacak?

Xiaomi'ye yakın kaynaklardan gelen raporlara göre Civi 2, Xiaomi 13 Lite ismiyle diğer pazarlara gelecek. Hatta akıllı telefonun dahili MIUI testlerinin başladığı da belirtiliyor. Bu noktada modelin kutudan çıkar çıkmaz Android 12 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştırması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Civi 2, Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kullanıcıların karşısına çıktı.

Xiaomi Civi 2'nin globale hangi isimle geleceği belli oldu!

Xiaomi 13 Lite'ın son dahili MIUI yapı numarası V14.0.0.3.SLLMIXM. Akıllı telefon kasım ayındaki etkinlikte Xiaomi 13 serisiyle beraber tanıtılacak. Ancak şu an için elimizde net bir tarih yok. Bu detayın önümüzdeki günler kesinleşmesini bekliyoruz.

Xiaomi, Türkiye'yi ihmal etmiyor! Uygun fiyatlı model MIUI 13 alıyor

Civi 2 teknik özellikleri ise şöyle;

Ekran: 6.55 inç Full HD çözünürlüklü 120Hz tazeleme hızı sunan ve Dolby Vision destekli AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

RAM: 8/12 GB

Depolama: 128/256 GB

Ön kamera: İki adet 32 Megapiksel

Arka kamera: 50 Megapiksel ana, 20 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro sensör

Pil: 67W hızını destekleyen 4.500 mAh'lik pil

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Çin'de Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'ne Katılan Delegelerden Sergi Ziyareti Çin'de Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'ne Katılan Delegelerden Sergi Ziyareti Xiaomi 13'ün şarj hızları belli oldu! Xiaomi 13'ün şarj hızları belli oldu! Ekonomik İzleme: Çin Ekonomisi Çkp Kongresi Sonrasında Yeni Bir İvme Kazanacak Ekonomik İzleme: Çin Ekonomisi Çkp Kongresi Sonrasında Yeni Bir İvme Kazanacak
Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi Civi 2'nin globale hangi isimle geleceği belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
14:57 59 ilde düzenlenen FETÖ operasyonuna adı verilen Gazi Turgut Aslan kimdir? İşte hakkında tüm detaylar...
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj yapacak öğrencilere müjdeli haber! Asgari ücret seviyesine çıkacak
14:38 İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak
14:35 FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılıp fotoğraf çektirdi
14:27 İran polisinin gözaltına aldığı kadını taciz ettiği anlar infiale yol açtı
14:19 ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
14:18 26 milyon euroluk golcü Ay-Yıldızlı formayı giyecek mi? Stefan Kuntz büyük çaba sarf ediyor
14:15 Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP, Basın Kanunu'nun tartışma yaratan 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
14:02 Mevsimi geldi, talep arttı: Geçen yıl kilosu 150 liradan satılan kış çayının fiyatı 250 lirayı buldu
13:52 ABD Büyükelçisi'ne MHP lideri Bahçeli'den çarpıcı yanıt: Türkiye'de aptal yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 15:15:52. #1.11#
SON DAKİKA: Xiaomi Civi 2'nin globale hangi isimle geleceği belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement