Xiaomi'nin otonom aracı test sürüşünde görüntülendi! - Son Dakika
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Xiaomi'nin otonom aracı test sürüşünde görüntülendi!

07.07.2022 15:00
Xiaomi'nin otonom aracı test sürüşünde görüntülendi!

Xiaomi otonom aracı, test sürüşünde görüntülendi. Görüntü, otomobilin otonom sistemi hakkında bazı bilgiler gösteriyor.

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden birisi olan Xiaomi, ürettiği elektronik ürünlerle oldukça geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Akıllı telefon dünyasındaki başarısını diğer alanlara da yayıp kendi ekosistemini yapmak isteyen şirket, uzun süredir konuşulduğu gibi elektrikli otomobil dünyasına da adım atmaya hazırlanıyor.

Xiaomi otonom aracı için tavanda bir lidar sensörünü test ediyor

Birçok alanda yaptığı üretimle önemli bir kitleye ulaşan Xiaomi'nin elektrikli otomobil sektörüne de gireceği konuşuluyordu. Son dönemde bu aracın otonom olacağı birçok kaynak tarafından da söylenmişti. Son gelen görüntü bu söylentileri haklı çıkarıyor.

Otonom araçların ilk ayaklanması!

Daha öce şirketin CEO'su Lei Jun, Xiaomi'nin 2022'nin üçüncü çeyreğinde elektrik otomobilinin prototipini tanıtacağını belirtmişti. Görünen o ki şirket, aracın prototipini yollarda test ediyor. Deroy kullanıcı adını kullanan bir araba blogcusu, Weibo platformundan Xiaomi'nin otonom aracı fotoğrafını paylaştı.

Xiaomi'nin otonom aracı test sürüşünde görüntülendi!

Paylaşılan görüntüde aracın tavanında bir lidar sensörü göze çarpıyor. Webio'da kullanıcıların genelinden olumlu görüş alan tasarımın sadece test aracı olduğu, muhtemelen tasarımda birtakım değişikliklerin olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada Xiaomi, görüntüdeki aracı daha çok lidar sensörü denemek için trafikte kullandı. Öte yandan şirketin CEO'su Lei Jun, daha önce piyasaya sürülmek istenen aracın sedan veya bir SUV olacağını belirtmişti.

Elektrikli otomobil dünyasına büyük bir bütçe ayıran şirket, ilk aracını 2024 yılında tanıtmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Xiaomi Automobile Co adlı bir alt marka yaratan şirket, 1.57 milyar dolarlık kurucu sermaye ve 500'den fazla çalışanıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu üretim hattını giderek büyütmek isteyen şirket, yılda 300 binden fazla araç üretebilecek bir tesis yapımına da devam ediyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Xiaomi'nin otonom aracı test sürüşünde görüntülendi! - Son Dakika

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