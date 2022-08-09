Xiaomi, MIX Fold 2'nin çıkış tarihini açıkladı! - Son Dakika
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Xiaomi, MIX Fold 2'nin çıkış tarihini açıkladı!

09.08.2022 15:02
Xiaomi, MIX Fold 2'nin çıkış tarihini açıkladı!

Xiaomi'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir akıllı telefon MIX Fold 2 modelinin tarihini paylaştı.

Akıllı telefon dünyasında son yıllarda katlanabilir modeller popüler bir hal almaya başladı. Xiaomi, Mix Fold serisiyle bu alanda en önemli oyunculardan birisi oldu. Şirket, serinin yeni oyuncusu Mix Fold 2 modelinin çıkış tarihini açıkladı.

Xiaomi Mix Fold 2'nin 11 Ağustos'ta piyasaya sürüleceği onaylandı

2021 yılında Mix Fold serisiyle sahne alan Xiaomi, yeni modeli için artık gün sayıyor. Daha önce sızıntı bilgileri ulaşan modelin çıkış tarihi şirket tarafından onaylandı. Xiaomi, 11 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlikle Mix Fold 2 katlanabilir modelini tanıtacak.

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Şirket, etkinlik gününde Mix Fold'u yalnız bırakmayacak. Xiaomi ayrıca Buds 4 Pro TWS kulaklık ve Pad 5 Pro 12.4¨ tableti de tanıtacak. Öte yandan yeni tanıtılacak tablet, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Pad 5 Pro'dan bazı farklılıklara sahip.

Xiaomi, MIX Fold 2'nin çıkış tarihini açıkladı!

Xiaomi Mix Fold 2'nin beklenen özellikleri

Mix Fold 2 modelinin işlemci koltuğunda, an itibariyle mobil sektördeki en güçlü yonga setlerinden birisi olan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yer alacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi, MIX Fold 2'nin çıkış tarihini açıkladı!

Öte yandan cihazın iç ve dış ekranlarında 120 Hz tazeleme hızı sunan 2.5K LTPO panelin yer alması bekleniyor. Katlanabilir telefonların kronik bir sorunu olarak tanımlanan menteşe kırışıklığının bu modelde en aza indirilmesi bekleniyor. Ayrıca Mix Fold 2, ters katlanabilir özelliğe sahip olacak.

Xiaomi'nin katlanabilir modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi, MIX Fold 2'nin çıkış tarihini açıkladı! - Son Dakika

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