Son Dakika Haberleri: Xiaomi'nin Yeni Ekran İçi Parmak İzi Sensörleri Daha Büyük Aktif Alana Sahip

Xiaomi'nin Yeni Ekran İçi Parmak İzi Sensörleri Daha Büyük Aktif Alana Sahip

1 saat önce

Xiaomi Daha Büyük Ekran İçi Sensörleri ile Oppo ve Vivo Gibi Rakiplerini bu Yenebilir mi? Xiaomi'nin Yeni Ekran içi Parmak izi Sensörleri Daha Büyük Aktif Alana Sahip.

Xiaomi'nin Yeni Ekran İçi Parmak İzi Sensörleri Daha Büyük Aktif Alana Sahip, System.String[]
Xiaomi Daha Büyük Ekran İçi Sensörleri ile Oppo ve Vivo Gibi Rakiplerini bu Yenebilir mi?


Xiaomi'nin Yeni Ekran içi Parmak izi Sensörleri Daha Büyük Aktif Alana Sahip.

Çinli teknoloji devi bazı Çinli akıllı telefon üreticilerine göre ekran içi parmak izi sensörlerini benimsemek konusunda oldukça yavaş kaldı. Geçen seneki üst seviye mi 8 amiral gemisi modeli de buna dahil.

Ancak başkan ve kurucu ortağı Lin Bin'in Weibo tarafından yayınlanan bir yayınına göre; şirket söz konusu teknolojinin çok daha gelişmiş bir uygulaması üzerinde çalışıyor.

Lin'in yazısında, aktif alanı 25 x 50 mm olan yeni bir parmak izi sensörlü prototip telefonu gösteren bir video var. Özellikle, telefonu alırken tarayıcının fiziksel yerini aramak zorunda kalmayacağınız için kullanılabilirlik için bir nimettir. Lin ayrıca yeni sensörün telefonu tek bir dokunuşla uyandırabilir ve kilidini açabileceğini söylüyor.

Xiaomi'nin Yeni Ekran içi Parmak izi Sensörleri


Xiaomi, daha büyük ekran parmak izi sensörleri üzerinde çalışan tek şirket değil!


Vivo geçen yılın başlarında "yarım ekran" algılayıcıya sahip Apex adında bir konsept telefon sergiledi ancak görünüşte ekranın sadece üçte bir gibiydi. ve Apex'in en nihayet tüketici versiyonu olan Nex'te eksikti. Sonrasında bu hafta Oppo, belirli boyutlarda olmasa da, bu yıl önceki uygulamalardan 15 kat daha büyük bir parmak izi sensörüyle telefonları piyasaya süreceğini açıkladı. Lin, Xiaomi'nin bu teknolojiyi bir tüketici ürününe ne zaman koyabileceğini söylemedi.

Çin şirketleri, özellikle Vivo, geçen yıl ekran parmak izi sensörlerini benimsemiş ve yalnızca 2019 yılında Samsung gibi uluslararası rakiplerini bu konuda yakaladıkları söyleniyor. Şimdi asıl soru, teknolojiyi gelecek nesiller için ilk ticarileştirecek kim olacak ve bir satış noktası olacak kadar iyi çalışacak mı?

TheVerge

Xiaomi'nin Yeni Ekran içi Parmak izi Sensörleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:05 Kaynak: Teknotalk.com

Çin Halk Cumhuriyeti, xiaomi, Teknoloji
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