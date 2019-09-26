Xiaomi'nin Yeni mi 9 Pro 5G Modeli 48 dk tamamen şarj olabiliyor

Xiaomi Yeni mi 9 Pro 5G modelini duyurdu

Xiaomi en son amiral gemisi olan mi 9 Pro 5G'yi bugün 40W kablolu ve 30W kablosuz hızlı şarj desteği ile duyurdu. Yeni modelin bir önceki modele göre işlemci ve batarya kapasitelerinde güncelleme yapıldığı görülüyor.



5G desteklemek için Çin'in en büyük telekom operatörü ile birlikte çalışıldığı ve mi 9 Pro 5G 1.78Gbps'e kadar indirme hızına sağlandığı belirtildi.



Yeni mi 9 Pro 5G Özelliklerine Bakıldığında,



Ekran: 6.39 inç AMOLED FHD+ Dot Drop display

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855+ 2.nesil

RAM: 8/12GB

Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 16 MP ultra geniş sensör + 12 MP telefoto kamera

Depolama Alanı: 128/256GB

Batarya: 4000 mAh

Yazılım: MIUI 11



Yeni model "Milan Pro" adlı yeni yazı tiplerini ve mi Work ve mi Go adlı iki yeni çalışma paketi uygulamasını içeren yeni MIUI 11 yazılımıyla birlikte gelir. İkinci olarak akıllı bir seyahat asistanına ve yalnızca yüzde 5'lik bir şarj ile 24 saatlik bir bekleme süresine sahip olan süper güç tasarrufu moduna sahiptir. mi Work uygulaması, dosya paylaşımı, büyük belge aktarımı ve akıllı ekran görüntüsü gibi özellikleri de sunuyor.



Sadece 48 Dakika TAM Kapasite Şarj

Yüzde 0'dan yüzde 100'e 40W'lık hızlı şarj ile 48 dakikada oluyor.



Modellerin Fiyatları ise şöyle,



8GB+128GB: 3,699 Yuan ($520)

8GB+256GB: 3,799 Yuan ($534)

12GB+256GB: 4,099 Yuan ($576)

12GB+256GB: 4,299 Yuan ($604)