Xiaomi'nin Yeni Modeli mi Mix 3 N11.com'da Satışta

Manyetik güce sahip kızaklı tam ekranı ile gelen Xiaomi mi Mix 3, n11.com'da fiyat avantajıyla satışa sunuluyor.

Manyetik güce sahip kızaklı tam ekranı ile gelen Xiaomi mi Mix 3, n11.com'da fiyat avantajıyla satışa sunuluyor.





n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefon modeli mi Mix 3 serisini teknoloji tutkunlarıyla buluşturuyor.



Snapdragon 845 işlemci, çift ön ve arka kamera ve 128 GB depolama alanı ile donatılan Xiaomi mi Mix 3, n11.com'da satışa açıldı.



6.39 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan mi Mix 3, AMOLED ekran ve HDR10 teknolojisi ile geliyor. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde olan ve 128 GB depolama ile 6 GB RAM özelliği taşıyan telefonun, siyah ve yeşil renk seçenekleri ile satışa sunuluyor.



İnce ve hafif telefonseverlerin yüzünü güldürecek cihazın arkasında 12 megapiksel+12 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ekranı bulunuyor.



20 megapiksel+2 megapiksel ön kamerası ile toplamda 4 kamera ile teknolojiseverlerle buluşan cihaz, n11.com'da 4 bin 399 liradan satışa sunuluyor.

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