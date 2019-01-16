Xiaomi Note 6 Pro İnceleme - Pil ve Kamera Canavarı!
53 dakika önce
Xiaomi Note 6 Pro inceleme videomuzda, orta segmentin fiyat performans oranıyla dikkat çeken modelin detaylarına yakından bakıyoruz.
Xiaomi Note 6 Pro inceleme videomuzda, orta segmentin fiyat performans oranıyla dikkat çeken modelin detaylarına yakından bakıyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:10 Kaynak: Youtube
Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu
Gözü Dönmüş Hırsız, Telefonunu Vermemek İçin Direnen Genç Kızın Yüzüne Asit Attı
Türkiye'nin En Olaysız Şehri Belli Oldu
AK Parti'nin Güneydoğudaki Kalesinde Yerel Seçim Gerginliği