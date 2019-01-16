Son Dakika Haberleri: Xiaomi Note 6 Pro İnceleme - Pil ve Kamera Canavarı!

Xiaomi Note 6 Pro İnceleme - Pil ve Kamera Canavarı!

53 dakika önce

Xiaomi Note 6 Pro inceleme videomuzda, orta segmentin fiyat performans oranıyla dikkat çeken modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

Xiaomi Note 6 Pro inceleme videomuzda, orta segmentin fiyat performans oranıyla dikkat çeken modelin detaylarına yakından bakıyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:10 Kaynak: Youtube

xiaomi, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu Gözü Dönmüş Hırsız, Telefonunu Vermemek İçin Direnen Genç Kızın Yüzüne Asit Attı

Türkiye'nin En Olaysız Şehri Belli Oldu AK Parti'nin Güneydoğudaki Kalesinde Yerel Seçim Gerginliği
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:03:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Xiaomi Note 6 Pro İnceleme - Pil ve Kamera Canavarı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]