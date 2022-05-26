Xiaomi Pad 6 çıkış tarihi sızdırıldı: İşte özellikleri - Son Dakika
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Xiaomi Pad 6 çıkış tarihi sızdırıldı: İşte özellikleri

26.05.2022 14:36
Xiaomi Pad 6 çıkış tarihi sızdırıldı: İşte özellikleri

Xiaomi Pad 6 modelinin çıkış tarihi sızdırıldı. Yeni tablet, önceki modele kıyasla önemli bir farkla gelecek.

Tablet satın almak isteyen bir insanın önünde pek bir seçenek yok. Apple ve Samsung, hem donanımsal hem de yazılımsal olarak güçlü özelliklerle donattığı ürünleriyle tablet pazarına öncülük ediyor. Son verilere göre lider iPad olurken, arkasından Galaxy Tab serisinin geldiği ortaya çıkmıştı.

Xiaomi de "Pad" serisiyle tablet pazarındaki varlığını koruyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında tanıtılan mi Pad 5 modeli Eylül'de globale gelmişti. Teknoloji devi, serinin yeni üyesi için çalışmalarına devam ediyor. Xiaomi Pad 6 olarak adlandırılacağı kesinleşen cihazın çıkış tarihi sızdırıldı. Birkaç özelliği de gün yüzüne çıktı.

Xiaomi Pad 6, EEC sertifikası aldı

Xiaomiui'nin haberine göre Xiaomi Pad 6, Avrasya Ekonomik Birliği'nin (EEC) web sitesinde görüntülendi. 24 Mayıs 2022 tarihli sertifikada cihazın teknik detaylarına yer verilmezken; yalnızca Xiaomi Communications Co., Ltd. tarafından üretildiğinden bahsediliyor ve model numarası da listeleniyor.

Xiaomi Pad 6 çıkış tarihi sızdırıldı: İşte özellikleri

Xiaomi, geçen yıldan itibaren "Mi" markasını sonlandırdı. Ürünlerini de artık bu ifade olmadan piyasaya sürmeye başladı. Bu kapsamda yeni tablet "Pad 6" ismiyle çıkacak. EEC'nin web sitesinde yer alan bilgiye göre model numarası 22081283G (L83) olacak.

Buradaki ilk 4 hane (2208) cihazın yaklaşık çıkış tarihini ifade ediyor. Bu da Xiaomi Pad 6'nın bu yılın Ağustos ayı civarında karşımıza çıkabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

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Pad 6'ya ek olarak, Redmi'nin de L81A modeline sahip bir tabletinin yanı sıra Xiaomi'nin bu yıl toplamda dört yeni tablet (L81, L81A, L82 ve L83) piyasaya süreceği ortaya çıktı. L81A ve L83 dışındaki iki model hakkında detay bilinmese de, Pad 6'nın varyantları (Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G gibi) olabileceği tahmin ediliyor.

MediaTek işlemci kullanıyor

Pad 5'te Qualcomm Snapdragon 860 yonga setine yer veren Xiaomi, iddialara göre Pad 6 modelinde tercihini MediaTek'ten yana kullanmayı planlıyor. Hatırlatmak gerekirse Samsung, Şubat ayında piyasaya sürdüğü Tab S8 serisinde Snapdragon 8 Gen 1 kullandı. Xiaomi'nin yeni tabletinde hangi işlemciyi seçeceği önümüzdeki aylarda belli olacak.

– Xiaomi Pad 6'dan neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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