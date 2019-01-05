Xiaomi: Redmi Artık Bütçe Dostu Android Telefon Alt Markası

Xiaomi, Redmi Markasını Bütçe Dostu Android'i Temsil Edecek Şekilde, Bir Alt Markası Haline Dönüştürdü
Redmi artık Bütçe Dostu Android Telefon Alt Markası olarak kullanılacak. Şirketin web sitesinden yapılan resmi açıklama ile alt marka yeni 48 MP kameralı model ile daha da güçlendirilecek.
Çinli donanım devi Xiaomi, resmi olarak bütçe Android telefonları için kullanılan Redmi etiketini bir alt marka haline getirdiğini duyurdu. Şirketin web sitesinde yapılan duyuruya göre; 10 Ocak'ta yapılacak bir basın toplantısında daha fazla bilgi göstereceğini gösteriyor.
Redmi adı, uzun batarya ömrü ve daha makul fiyata parasının hakkını veren donanımlar sunması ile dikkat çekti. Buna Redmi Note 5 ve Redmi 6 Pro güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Bu sayede Xioami markasının en üst noktalara gelmesinde Redmi modellerinin ciddi katkı sağladığını söyleyebiliriz.
Şirketin web sitesinde ise 48 Megapiksellik kameraya sahip yeni bir modeli temsilen 4800 ifadesi paylaşılması dikkat çekiyor. Zira şirketin başkanı Lin Bin, geçen ay 48 MP'lik bir cihazın çıkışını doğrulamıştı. Eğer bu gerçekleşirse Huawei
'nin alt markası Honor'un View20 modeli gibi birşey karşımıza çıkabilir.
Redmi artık Bütçe Dostu Android Telefon Alt Markası
TNW