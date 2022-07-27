Xiaomi, Ocak 2022'de orta-üst segmentte oldukça iddialı olan Redmi Note 11 ailesini tanıttı. Peki Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11+ 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S ve Redmi Note 11 modellerinden hangisi size göre?

Hangi Redmi Note 11 serisi size göre?

Redmi Note 11 ailesinden birini satın almak için buraya tıklayın

Redmi Note 11 Pro 5G özellikleri

6.67 inç Super AMOLED ekran ile karşımıza çıkan cihaz, beklentileri fazlasıyla karşılıyor. 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED panel ile kullanıcılara sunulan model, 1200 nit maksimum parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

Xiaomi, diğer modellerinde de olduğu gibi Redmi Note 11 Pro 5G'de 2 farklı RAM seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, LPDDR4X teknolojisine sahip 6 GB veya 8 GB RAM seçeneklerinden birini tercih edebilir. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri bulunuyor.

Dörtlü kamera dizilimine sahip olan cihazda 108 Megapiksel f/1.9 ana kamera, 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel f/2.4 makro kamera ve 2 Megapiksel f/2.4 derinlik sensörü mevcut. Ön kamerada ise 16 Megapiksel f/2.4 lens tercih edilmiş.

Redmi Note 11 Pro 5G, 67W hızlı şarj teknolojisine sahip 5.000 mAh batarya ile tanıtıldı. Batarya performansı konusunda oldukça başarılı olan cihaz, 202 gram ağırlığa sahip.

Redmi Note 11S özellikleri

6.43 inç büyüklüğünde 1080×2440 piksel FHD+ çözünürlükte 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED tabanlı bir ekranla birlikte gelen Redmi Note 11S, gücünü 12nm üretim sürecinden geçen sekiz çekirdekli MediaTek Helio G96'dan alıyor.

MMT Battery teknolojisi ile gelen telefonun pili iki hücreden oluşuyor ve bu daha hızlı şarj sağlıyor. 5000 mAh kapasiteli bu pil 33W hızlı şarj desteği ile geliyor. Stereo hoparlörleriyle de dikkat çeken cihazın sanal RAM desteği ve 1 TB'a kadar hafıza kartı desteği bulunuyor.

6GB/ 8GB RAM ve 64GB/ 128GB depolama seçenekleri bulunan Redmi Note 11S'in fiyatı oldukça tatmin edici. Şubat ayında ön siparişe çıkacak olan telefon Türkiye'de ne kadar olacak bilinmiyor. Ancak açıklanan fiyatlar, kur oranını göz ardı ettiğimizde gayet başarılı.

Redmi Note 11 özellikleri

Xiaomi, Redmi Note 11 modelini globalde Snapdragon 680 işlemci ile sundu. Qualcomm tarafından 6nm teknolojisi ile üretilen işlemcide 4 adet 2.4GHz Kryo 265 Gold (Cortex-A73) ve 4 adet 1.8GHz Kryo 265 Silver (Cortex-A53) çekirdek bulunuyor. Ayrıca işlemcide Adreno 610 grafik arabirimi mevcut.

Redmi Note 11, 6.43 inç AMOLED panel ile karşımıza çıkıyor. HDR teknolojisine sahip olan cihaz, 90Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın ekranı, Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Global model, 4 GB ve 6 GB olmak üzere 2 farklı RAM seçeneğine sahip. Depolama biriminde ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut.

Dörtlü kamera dizilimiyle tanıtılan cihazda Samsung ISOCELL JN1 sensörlü 50 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro kamera f/2.4 ve 2 Megapiksel f/2.4 derinlik sensörü mevcut. Öz çekim kamerasında ise 8 Megapiksel f/2.0 lens tercih edilmiş.

Redmi Note 11 Pro Plus özellikleri

Yeni Note serisinin en büyüğü gücünü MediaTek Dimensity 920 işlemcisinden alacak. Sekiz çekirdekli olan bu işlemci TSMC tarafından 6 nm fabrikasyon süreci ile üretildi. Bu işlemci 2 adet yüksek performanslı 2.5 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A78 çekirdeğe sahip. Ayrıca 6 adet ve 2.0 GHz hızında çalışan Cortex A-75 çekirdeği işlemcide yer alıyor.

Redmi Note 11 serisinin büyük abisi Pro Plus, 6,67 inç boyutunda FHD Plus çözünürlükle birlikte 120 Hz tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekranla geliyor. Akıllı telefon, LPDDR4X ve UFS 3.1 gibi son teknoloji depolama teknolojilerine sahip olacak.

Akıllı telefon 108 Megapiksel ana kamera ile geliyor. Bu ana kamera Samsung ISOCELL HM2 sensöre sahip. Ultra geniş açılı kamera ise 8 Megapiksel çözünürlükte ve Sony IMX355 sensörü ile geliyor. Telefonda yer alan üçüncü kamera ise 2 Megapiksel çözünürlüklü derinlik kamerası olarak açıklandı. Ön tarafta ise 16 Megapiksel çözünürlükte selfie kamerası karşımıza çıkacak.

Redmi Note 11 Pro Plus, bellek ve depolama tarafında da oldukça iddialı. Cihaz, 6 ve 8 GB RAM ile 128 ve 256 GB depolama alanı ile gelecek. Çift pil teknolojisine sahip cihaz 4.500 mAh batarya ile geliyor ve bu batarya 120W süper hızlı şarj destekli.

Redmi Note 11 4G özellikleri

Redmi Note 11 Pro modelinin 4G versiyonu, gücünü MediaTek Helio G96 modelinden alıyor. 12nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.05GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 çekirdek mevcut. İşlemcinin grafik arabiriminde ise Mali-G57 kullanılmış.

6.67 inç FullHD Plus ekran ile karşımıza çıkan cihaz, beklentileri fazlasıyla karşılıyor. 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED panel ile kullanıcılara sunulan model, 1200 nit maksimum parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

Xiaomi, diğer modellerinde de olduğu gibi Redmi Note 11 Pro 4G'de 2 farklı RAM seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, LPDDR4X teknolojisine sahip 6 GB veya 8 GB RAM seçeneklerinden birini tercih edebilir. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri bulunuyor.

Dörtlü kamera dizilimine sahip olan cihazda 108 Megapiksel f/1.9 ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel f/2.4 makro kamera ve 2 Megapiksel f/2.4 derinlik sensörü mevcut. Ön kamerada ise 16 Megapiksel f/2.4 lens tercih edilmiş.