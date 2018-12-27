Son Dakika Haberleri: Xiaomi Redmi Note 6 Pro Pil Testi

Xiaomi Redmi Note 6 Pro Pil Testi

1 saat önce

Ülkemizde popüler olarak satışta olan Xiaomi'nin popüler telefonu Xiaomi Redmi Note 6 Pro için pil testi ile karşınızdayız. Yapay zekasıyla dikkat çeken Redmi Note 6 Pro, bu yapay zekaya sahip işlemcisinde pil kullanımına nasıl etki ediyor?

Ülkemizde popüler olarak satışta olan Xiaomi'nin popüler telefonu Xiaomi Redmi Note 6 Pro için pil testi ile karşınızdayız. Yapay zekasıyla dikkat çeken Redmi Note 6 Pro, bu yapay zekaya sahip işlemcisinde pil kullanımına nasıl etki ediyor? Tüm test sonuçlarını videomuzdan görebilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:10 Kaynak: Youtube

xiaomi, Genel
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