Xiaomi Redmi Note 6 Pro Pil Testi

Ülkemizde popüler olarak satışta olan Xiaomi'nin popüler telefonu Xiaomi Redmi Note 6 Pro için pil testi ile karşınızdayız. Yapay zekasıyla dikkat çeken Redmi Note 6 Pro, bu yapay zekaya sahip işlemcisinde pil kullanımına nasıl etki ediyor?

Ülkemizde popüler olarak satışta olan Xiaomi'nin popüler telefonu Xiaomi Redmi Note 6 Pro için pil testi ile karşınızdayız. Yapay zekasıyla dikkat çeken Redmi Note 6 Pro, bu yapay zekaya sahip işlemcisinde pil kullanımına nasıl etki ediyor? Tüm test sonuçlarını videomuzdan görebilirsiniz.

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