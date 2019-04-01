Son Dakika Haberleri: Xiaomi Redmi Note 7 Elimizde!

Xiaomi Redmi Note 7 Elimizde!

1 saat önce

Xiaomi Türkiye lansmanında tanıtılan Redmi Note 7 cep telefonunun özelliklerine hızlı bir bakış atıyoruz.

Xiaomi Türkiye lansmanında tanıtılan Redmi Note 7 cep telefonunun özelliklerine hızlı bir bakış atıyoruz. Uygun fiyatlı orta seviye bir telefon olan Redmi Note 7, 6,3 inçlik ekranı, damla çentiği, 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü ve 19.59 ekran oranı ile dikkat çeken bir model.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:27 Kaynak: Youtube

Türkiye, xiaomi, Genel
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