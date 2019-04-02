Son Dakika Haberleri: Xiaomi Redmi Note 7, N11.com'da Satışta

Xiaomi Redmi Note 7, N11.com'da Satışta

1 saat önce

Xiaomi'nin en yeni telefon modeli Redmi Note 7, n11.com'da bin 999 TL'den satışa sunuldu.

Xiaomi Redmi Note 7, N11.com'da Satışta, System.String[]
Xiaomi'nin en yeni telefon modeli Redmi Note 7, n11.com'da bin 999 TL'den satışa sunuldu.

n11.com'un açıklamasına göre, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni tasarımıyla öne çıkan Redmi Note 7 modeli, n11.com'da satışa açıldı.

Serinin en yeni modeli olan Redmi Note 7, 6.3 inç FHD+ ekranı ve uzun batarya ömrü ile teknolojiseverleri bekliyor. Yeni model, 64 GB dahili hafıza ve 4 GB ram ile gelen model gücünü Qualcomm Snapdragon 660 yonga setinden alıyor.

n11.com'da resmi mağazası bulunan mi Store üzerinden satışa sunulan model Xiaomi Türkiye garantisi ile bin 999 TL'den satışa sunuluyor. 48+5 MP arka kamera ve 13 MP ön kamera ile gelen Redmi Note 7, 4000 mAh pil gücü ile geliyor.

Cihazın ön ve arka kısımda yer alan Gorilla Glass 5 özelliği sayesinde düşme ve darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Model, farklı tasarımıyla öne çıkıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:55 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2014'te HDP'den Seçime Girip Kaybeden Mustafa Sarıgül, Bu Kez CHP'den Aday Olup Kazandı Kadın Silüetinin Yer Aldığı Ağaç Nedeniyle Oduncunun Telefonları Susmuyor Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 14:00:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Xiaomi Redmi Note 7, N11.com'da Satışta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]